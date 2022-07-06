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رياضة

نادي النصر السعودي يعلن صفقته الأولى رسميًا
تاريخ النشر: 06 يوليو 2022 20:44 GMT
تاريخ التحديث: 06 يوليو 2022 21:20 GMT

نادي النصر السعودي يعلن صفقته الأولى رسميًا

أعلن نادي النصر السعودي تعاقده رسميًا مع الإيفواري غيسلان كونان، الظهير الأيسر لفريق ريمس الفرنسي. ونشر نادي النصر فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أعلن

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أعلن نادي النصر السعودي تعاقده رسميًا مع الإيفواري غيسلان كونان، الظهير الأيسر لفريق ريمس الفرنسي.

ونشر نادي النصر فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“، أعلن فيه حصوله على خدمات غيسلان كونان كأول صفقات ”العالمي“ الصيفية لموسم 2023.

ووقع اللاعب الإيفواري على عقد مع النصر يمتد لثلاث سنوات مقبلة.

وحصل النصر على توقيع غيسلان كونان بعد انتهاء عقده مع ريمس، في 30 يونيو، حيث لم يتوصل اللاعب لاتفاق مع ناديه الفرنسي للتجديد.

ولعب رودي غارسيا المدير الفني الجديد لنادي النصر دورًا كبيرًا في إقناع اللاعب بالتوقيع ورفض جميع العروض الأخرى المقدمة له، واختار الانتقال لنادي النصر على حساب نادي ليون الفرنسي والذي كان يرغب هو الآخر بالتعاقد معه.

يذكر أن كونان بدأ مسيرته الاحترافية مع كرة القدم في أسيك ميموزا الإيفواري، ثم سرعان ما انتقل إلى فيتوريا غيماريش في أوروبا عام 2016، وبعدها ظهر مع ستاد ريمس الفرنسي في صيف 2018.

وشارك كونان مع ستاد ريمس في الدوري الفرنسي هذا الموسم في 27 مباراة، سجل خلالها هدفًا وصنع 3 آخرين، مع حصوله على بطاقة صفراء واحدة، دون بطاقات حمراء، إلى جانب ذلك، لم يغب أبدًا بسبب الإصابة.

وخاض غيسلان كونان 31 مباراة رسمية مع منتخب كوت ديفوار.

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