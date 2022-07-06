نادي النصر السعودي يعلن صفقته الأولى رسميًا

أعلن نادي النصر السعودي تعاقده رسميًا مع الإيفواري غيسلان كونان، الظهير الأيسر لفريق ريمس الفرنسي.

ونشر نادي النصر فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“، أعلن فيه حصوله على خدمات غيسلان كونان كأول صفقات ”العالمي“ الصيفية لموسم 2023.

ووقع اللاعب الإيفواري على عقد مع النصر يمتد لثلاث سنوات مقبلة.

نادي النصر السعودي يتعاقد مع غيسلان كونانpic.twitter.com/BME6ZRi6NO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 6, 2022

وحصل النصر على توقيع غيسلان كونان بعد انتهاء عقده مع ريمس، في 30 يونيو، حيث لم يتوصل اللاعب لاتفاق مع ناديه الفرنسي للتجديد.

ولعب رودي غارسيا المدير الفني الجديد لنادي النصر دورًا كبيرًا في إقناع اللاعب بالتوقيع ورفض جميع العروض الأخرى المقدمة له، واختار الانتقال لنادي النصر على حساب نادي ليون الفرنسي والذي كان يرغب هو الآخر بالتعاقد معه.

يذكر أن كونان بدأ مسيرته الاحترافية مع كرة القدم في أسيك ميموزا الإيفواري، ثم سرعان ما انتقل إلى فيتوريا غيماريش في أوروبا عام 2016، وبعدها ظهر مع ستاد ريمس الفرنسي في صيف 2018.

وشارك كونان مع ستاد ريمس في الدوري الفرنسي هذا الموسم في 27 مباراة، سجل خلالها هدفًا وصنع 3 آخرين، مع حصوله على بطاقة صفراء واحدة، دون بطاقات حمراء، إلى جانب ذلك، لم يغب أبدًا بسبب الإصابة.

وخاض غيسلان كونان 31 مباراة رسمية مع منتخب كوت ديفوار.