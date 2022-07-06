عبدالعزيز المريسل يراهن على غلق حسابه في تويتر بسبب عبدالرزاق حمدالله

دخل الإعلامي عبدالعزيز المريسل القريب من نادي النصر السعودي في رهان مع زملاء له ينتمون لنادي الاتحاد؛ بسبب قضية المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وكان نادي النصر قد رفع عدة شكاوى ضد عبدالرزاق حمدالله بعد فسخ عقده مطالبا اللاعب بالشرط الجزائي في عقده، مؤكدا امتلاكه حججا قانونية لفسخ العقد والحصول على شرط جزائي.

وغرد المريسل عبر حسابه الرسمي في ”تويتر“ قائلا: ”بقدم عرض لإعلام وهوامير الاتحاد إذا كسب حمدالله قضيته مع النصر الموجودة في الاحتراف أسكر حسابي بالتويتر نهائي ولا أفتحه حتى يتم إلغاؤه“.

وأضاف: ”وإذا النصر كسب القضية يسكرون هم حساباتهم نهائي ولا يفتحونها حتى يتم إلغاؤها واللي يخالف الاتفاقية يدفع 100 ألف ريال سعودي لمنصة إحسان الخيرية“.

بقدم عرض لإعلام وهوامير #الاتحاد

اذا كسب حمدالله قضيته مع #النصر الموجودة في الاحتراف أسكر حسابي بالتويتر نهائي ولا أفتحه حتى يتم إلغائه

واذا #النصر كسب القضية يسكرون هم حساباتهم نهائي ولايفتحونها حتى يتم إلغائها واللي يخالف الاتفاقية يدفع 100 الف ريال سعودي ل @EhsanSA

من يقول تم pic.twitter.com/M3StdnqCG6 — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) July 6, 2022

يذكر أن قضية ناديي النصر والاتحاد والمغربي عبدالرزاق حمدالله التي خضعت طوال الأشهر الماضية للتدقيق والفحص والمراجعة والتقييم في لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين دخلت مراحلها الأخيرة.

وفي 23 نوفمبر الماضي، أعلن نادي النصر فسخ عقد حمدالله من طرف واحد بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفق بيان النادي.

وقال النصر إنه ‏يحتفظ بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة.

وفي 16 ديسمبر، أعلن نادي الاتحاد التعاقد مع حمدالله في صفقة انتقال حر، لكنه بدأ اللعب مع الفريق في يناير، بعقد يمتد لعام ونصف العام.

وانضم عبدالرزاق حمدالله، الذي يبلغ من العمر 31 عاما، إلى نادي النصر في صفقة انتقال حر قادما من الريان القطري صيف عام 2018، وقاد العالمي للتتويج بلقب الدوري السعودي موسم 2018/2019، وسجل 35 هدفا ليتصدر ترتيب الهدافين.

كما حرك النصر شكوى ضد حامد البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد؛ بتهمة تحريض حمدالله والتفاوض معه خلال الفترة المحمية في عقده.

وستنظر لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم بشكوى النصر ضد البلوي، فيما سينظر الفيفا شكوى النصر ضد حمدالله؛ باعتباره لاعبا أجنبيا.