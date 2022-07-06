نادي أحد يوافق على رحيل زكريا هوساوي إلى الاتحاد على سبيل الإعارة

وافقت إدارة أحد على إعارة زكريا هوساوي الظهير الأيسر إلى نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية تقريرًا قالت فيه إن إعارة هوساوي إلى الاتحاد ستكون لمدة موسم واحد مقابل 1.5 مليون ريال.

وتسعى إدارة نادي أحد إلى حل الخلاف بين فلاح العنزي وكيل اللاعب وتركي المسند المفوض الجديد لإتمام الإعارة اليوم الأربعاء.

ونجح الاتحاد في حسم صفقة زكريا هوساوي، بعد منافسة أكثر من نادٍ على ضم اللاعب هذا الصيف.

ويحتاج الاتحاد لضم لاعب جديد إلى جانب حمدان الشمراني في مركز الظهير الأيسر، بالموسم المقبل.

يذكر أن نادي الاتحاد السعودي، أعلن رسميا يوم الإثنين الماضي تعيين المدرب البرتغالي نونو سانتو لمدة عامين لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وأهدر الاتحاد تقدمه بفارق كبير من النقاط وخسر لقب الدوري السعودي للمحترفين في الجولة الأخيرة وبفارق نقطتين عن الهلال البطل.

وصنع نونو (48 عاما) شهرته مع ولفرهامبتون على مدار أربع سنوات، قبل أن ينتقل العام الماضي إلى توتنهام هوتسبير لكنه لم يستمر طويلا وترك منصبه بسبب تراجع النتائج.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن أطول رحلة تدريبية لنونو سانتو كانت مع وولفرهامبتون وقاد الفريق في 199، كما درب ريو آفي البرتغالي في 80 مباراة، وفالنسيا في 62 مباراة، مقابل 49 مباراة مع بورتو، و17 مع توتنهام.