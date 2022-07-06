لماذا لن يسمح نادي الهلال السعودي بمغادرة ميشيل؟

فجر البرازيلي ميشيل ديلغادو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل بإعلان رغبته في العودة إلى اللعب بالدوري البرازيلي.

وأعلن ميشيل الذي يقضي إجازته حاليا في بلاده، بشكل واضح في تصريحات تلفزيونية، أن رغبته الحقيقية هي عدم العودة للدوري السعودي مرة أخرى.

وكشف موقع ”bolavip“ أن ميشيل لم يتأقلم مع كرة القدم السعودية، ويريد العودة إلى البرازيل، وأن هذا هو السبب الرئيس في رغبته في العودة.

وأكد اللاعب أنه يمتلك بالفعل عرضين من البرازيل، لكن الأولوية دائمًا ستكون لنادي فلامنغو في حال أراد ضمه، خاصة أنه وعد مسؤولي النادي بالعودة، لكنه دون شك سيعود لاستكمال عقده مع الهلال أولا.

وأسعد نادي الهلال السعودي جماهيره بإعلان ضمه رسميًا، للبرازيلي ميشيل ديلغادو مهاجم فريق فلامنغو، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وجاءت الصفقة تعويضًا لرحيل مهاجم الفريق السابق بافيتيمبي غوميز بعد فسخ التعاقد معه بالتراضي قبل كأس العالم للأندية.

وأسهم ديلغادو في تتويج نادي الهلال بالدوري بلقب الدوري السعودي هذا الموسم بعد الفوز على الفيصلي، بهدفين مقابل واحد، في الجولة الأخيرة.

ولعب ميشيل ديلغادو بين عامي 2015 و2017 لأندية مونتي كريستو وغويانيا وغويانيسيا، ثم رحل إلى نادي غوياس الذي يمكن اعتباره انطلاقته الحقيقية في أبريل 2017، إذ لعب له 91 مباراة، سجل خلالها 17 هدفًا، وقدم لزملائه 15 تمريرة حاسمة.

صعوبة السماح برحيله

ومن المؤكد أن الهلال لن يسمح بمغادرة ميشيل لعدة أسباب أبرزها، أن النادي حاليا ممنوع من التسجيل لفترتين؛ ما يعني عدم قدرته على تعويض اللاعب بصفقة أخرى، ومن غير المرجح أن يتم السماح لنادي الهلال بالتسجيل هذا الصيف.

وهناك سبب آخر يجعل خروج اللاعب صعبا، هو تألقه في نهاية الموسم، وبدء ظهور عملية تأقلمه مع الفريق بشكل واضح خاصة مع المدرب رامون دياز الذي جدد عقده أخيرا.

ويستعد الهلال لموسم قادم قوي في ظل عدم قدرته على التعاقد مع لاعبين جدد، وسعْي المنافسين المحليين لإبرام صفقات والتعاقد مع مدربين كبار.

ولعب ميشيل 58 مباراة مع فلامنغو البرازيلي في مختلف المسابقات موسم 2020-2021، وسجل 18 هدفًا وصنع 8.