لماذا يتجه الاتحاد الآسيوي لترشيح الهلال للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023؟

كشفت تقارير صحفية عن أسباب رغبة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بترشيح نادي الهلال السعودي للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية، في ظل عدم اتضاح هوية بطل دوري أبطال آسيا للنسخة الحالية.

ومنذ تفشي جائحة فيروس كورونا في 2020، لا يوجد موعد ثابت لمنافسات مونديال الأندية، حيث تلعب خلال آخر نسختين في الفترة بين يناير وفبراير.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الشرق الأوسط“، يوم الأربعاء، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ يجري محادثات ونقاشات مع نظيره الآسيوي، لتقديم مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا لتقام قبل يناير المقبل، وذلك للسماح بإقامة كأس العالم للأندية 2023 ومعرفة بطل دوري أبطال آسيا للنسخة الحالية.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن ”أزمة الاتحاد الآسيوي تكمن في منافسات أندية الغرب، على اعتبار أن أندية الشرق ستقام مباريات أدوارها الإقصائية في الـ18 والـ19 من أغسطس المقبل لدور الـ16، فيما سيقام دور الثمانية ودور الأربعة يومي الـ22 والـ25 من أغسطس المقبل“.

وبحسب أجندة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإن دور الـ16 لدوري أبطال آسيا سيقام يومي الـ3 والـ4 من فبراير المقبل، فيما يقام دور الـ8 في السابع من الشهر ذاته، وتقام مباراتا دور نصف النهائي يوم العاشر من الشهر نفسه، بينما سيقام نهائي دوري الأبطال ذهاباً يوم الـ19 من فبراير بغرب آسيا، فيما الإياب سيقام في الـ26 من الشهر ذاته بشرق القارة.

وأوضح التقرير، أنه رغم المناقشات التي يجريها ”فيفا“ مع الاتحاد الآسيوي، فإن الأخير يصطدم بازدحام كبير لروزنامته، وكذلك روزنامة الفيفا التي تمنع إقامة أي مباريات خلال شهري نوفمبر وديسمبر، بسبب كأس العالم 2022 المقررة في قطر، وهو ما يجعل الاتحاد الآسيوي بصدد الاعتذار للفيفا، على أن يقوم الأخير بترشيح الهلال للمشاركة في البطولة، في حال أقيمت خارج السعودية كممثل لآسيا، بصفته حاملاً للقب لآخر مرة، فيما سيشاركه في البطولة بوهانغ الكوري الجنوبي وصيف بطل آسيا لآخر مرة، في حال أقيمت في السعودية، على أن يكون الهلال مرشحاً من اتحاد الكرة المحلي المستضيف للبطولة.

الهلال قد يشارك في نسخة كأس العالم للأندية المقبلة عن قارة اسيا https://t.co/GOfMfgZguf pic.twitter.com/dkfGbJDQq4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 3, 2022

وكانت صحيفة ”الرياضية“ السعودية، كشفت سابقا أن الفيفا يبحث عن بلد مستضيف للنسخة المقبلة من كأس العالم للأندية المتوقع إقامتها في يناير أو فبراير، وذلك بعد الانتهاء من فعاليات كأس العالم 2022 في ديسمبر المقبل.

ولم يتم حسم حتى الآن هوية ممثلي أمريكا الجنوبية وآسيا ومنطقة أوقيانوسيا، فضلا عن ممثل البلد المستضيف، كون الفيفا لم يختره حتى الآن.

ولذلك، يفكر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في مشاركة بطل النسخة الماضية من أبطال آسيا، وهو الهلال السعودي في مونديال الأندية.

الهلال شارك مرتين في كأس العالم للأندية، وخلالهما احتل المركز الرابع في الترتيب العام.

يذكر أن ”الزعيم“ توج بلقب دوري أبطال آسيا في 2021 للمرة الرابعة في تاريخه بالفوز على حساب بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في المباراة النهائية بثنائية نظيفة في نوفمبر 2021.

وهناك أندية حسمت تواجدها في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية وهي ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، والوداد المغربي، بطل قارة أفريقيا، وسياتل ساوندرز الأمريكي بطل الكونكاكاف، بينما لم يتم حسم هوية ممثلي أمريكا الجنوبية وآسيا ومنطقة أوقيانوسيا كما لم يتم تحديد البلد المستضيف.