"جبنا لك الكأس".. الهلال يمنح جماهيره فرصة استضافة كأس الدوري السعودي بهذه التكلفة

أعلن نادي الهلال السعودي عن إطلاق حملة بعنوان ”جبنا لك الكأس“ لجماهير النادي الراغبة في استضافة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2022 في منازلها.

وأشار الهلال في بيان رسمي، يوم الثلاثاء، إلى أن أي مشجع، راغب في استضافة الكأس بـ“منزله“، عليه أن يسجل بياناته في تطبيق ”جاهز“.

وأوضح النادي، أن التطبيق، سيتيح للجماهير، اختيار الوقت المناسب لهم، لاستضافة كأس الدوري، مع تحديد طريقة الدفع، مؤكدا أن التكلفة ستكون بقيمة 5 آلاف ريال سعودي لمدة ساعة ونصف الساعة.

وتوّج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للمرة الثالثة على التوالي، والـ18 في تاريخه، على حساب نظيره الاتحاد في الجولات الأخيرة من عمر الموسم.

”الزعيم“ توج بلقب الدوري السعودي للمرة 18 في تاريخه والثالثة على التوالي ليحتفظ بالنسخة الحالية من كأس الدوري السعودي بعدما حققق اللقب 3 مرات متتالية.

الهلال قلص الفارق بينه وبين الاتحاد من 11 نقطة قبل 7 جولات من الدوري إلى التفوق على العميد بفارق نقطتين بنهاية المسابقة حيث ختم الهلال الدوري السعودي برصيد 67 نقطة مقابل 65 للاتحاد ليحرم الفريق الاتحادي من تحقيق أول ألقابه منذ عام 2008.

وبات الهلال الفريق الأكثر تتويجا بلقب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 18 لقبا، بفارق 9 ألقاب عن النصر كما وصل للقب رقم 65 في تاريخه بتحقيق 18 بطولة دوري و8 بطولات آسيوية و9 بطولات من كأس الملك و13 بطولة كأس ولي العهد و4 ألقاب عربية و2 بطولات خليجية ولقب كأس السوبر المصري السعودي بجانب الفوز بلقب كأس السوبر السعودي 3 مرات وكأس المؤسس مرة واحدة و6 بطولات من كأس الأمير فيصل.

ويدخل الهلال معسكرًا في مدينة برمنغهام الإنجليزية، في الفترة من 29 يوليو الجاري، وحتى 12 أغسطس المقبل، استعدادًا للموسم الجديد بالدوري السعودي، وسيعود الفريق الأزرق إلى الرياض يوم 15 من الشهر المذكور، وسيخوض 4 وديات خلاله.