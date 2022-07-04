ماجد النفيعي وموسى المحياني يستعدان للرحيل عن النادي الأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي السعودي بصدد تغييرات إدارية واسعة خلال الأيام المقبلة، سيكون أبرزها رحيل ماجد النفيعي، عن رئاسة الراقي، وأيضا ترك المدير التنفيذي لكرة القدم موسى المحياني لمنصبه.

الأهلي السعودي هبط إلى دوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“ عقب التعادل السلبي في العاصمة الرياض أمام الشباب في الجولة الـ30 والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين ليحتل ”الراقي“ المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة.

وصرح ماجد النفيعي، رئيس الأهلي، بعد ذلك عبر برنامج ”أكشن يا وليد“ عقب هبوط الفريق، بأن هناك صعوبات مالية خانقة كانت سبباً في تكبيل تحركات الإدارة بحسب حديثه، وأن الهاجس الذي يؤرق مجلس الإدارة هو التركة المالية الكبيرة التي وجدها منذ تسلمه زمام القيادة.

وقال النفيعي في تصريحاته، إنه بدأ في تجهيز الفريق للموسم الجديد دون الكشف عن تفاصيل هذه التجهيزات، مشيرا إلى أنه لا يعتزم مغادرة منصبه كرئيس للنادي، وهو الأمر الذي أغضب العديد من محبي النادي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”المدينة“ نقلا عن مصدر وصفته بـ“الأهلاوي“، فإن “ تغييرات إدارية واسعة سيشهدها النادي خلال الأيام المقبلة، أولها رحيل المحياني وانتهاء علاقته بالنادي الأهلي، كما رجح المصدر أن رئيس النادي ماجد النفيعي سيتقدم باستقالته من منصبه“.

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وأوضح المصدر أن ”الاجتماعات مستمرة بشكل يومي خارج أسوار الأهلي لترتيب النادي، وأن هناك ترتيبات لكي لا يكون هناك فراغ إداري خلال الفترة المقبلة“.

ووجه المصدر رسالة لجمهور الأهلي، قائلا: ”عقود الرعاية مستمرة كما هي، كما أن هناك عملا كبيرا يتم لمسح أحزان جماهير الأهلي، وأن الاعتذار لها لن يكون إلا من خلال عمل جبار يليق بالنادي الكبير، نحن في مرحلة عمل وسيرى الجميع أن العمل المنظم وحده هو من سيعيد البسمة لكل الأهلاويين“.

وبحسب تقرير سابق لصحيفة ”الشرق الأوسط“، فإن عددا من الأعضاء الذهبيين في النادي الأهلي قرروا التحرك للمطالبة برحيل ماجد النفيعي عن منصبه.

ويستهدف أعضاء الأهلي الذهبيون التواصل مع وزارة الرياضة في السعودية للمطالبة بعقد جمعية عمومية غير عادية، للمطالبة بحل مجلس الإدارة الحالي للنادي بناء على رغبة مشتركة من قبل كل من الجماهير واللاعبين السابقين في النادي وكذلك أعضاء الجمعية العمومية.

من هو المدرب الذي يفاوضه ماجد النفيعي لقيادة الأهلي في دوري يلو؟ https://t.co/T4ihHPWMcC pic.twitter.com/iUzVP2cRen — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 3, 2022

وبحسب تقارير، فإن الأهلي يفاوض المدرب التونسي فتحي الجبال لقيادة الفريق في دوري يلو.

وفتحي الصادق بن محمد الجبال، من مواليد 25 فبراير 1963 بالعطايا، جزيرة قرقنة التونسية، وهو مدرب كرة قدم تونسي، درب عددًا من فرق الدوري السعودي بين درجة الأولى والممتاز.

يعتبر أفضل إنجاز لفتحي الجبال صعوده بنادي الفتح من دوري الدرجة الأولى إلى الدوري الممتاز عام 2009 وحصده اللقب في عام 2013.

وحصل الجبال أيضا على كأس السوبر السعودي بعد فوز الفتح على الاتحاد.

ويلقب الجبال بــ(السير فتحي)؛ تيمنًا بمدرب نادي مانشستر يونايتد السير أليكس فيرغسون.