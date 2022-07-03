مطالبات بتدخل وزارة الرياضة لمحاسبة إدارة الأهلي بعد تسببها في هبوط الفريق

طالب الكاتب الصحفي أحمد الشمراني، عبر صحيفة ”عكاظ“، بضرورة فتح تحقيقات في الأزمات التي عصفت بالنادي الأهلي السعودي وأدت إلى هبوطه لدوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“.

وكان الأهلي قد هبط، مساء الاثنين الماضي، إلى دوري الدرجة الأولى السعودي ”دوري يلو“، بعدما تعادل الفريق سلبيا أمام الشباب في العاصمة الرياض في الجولة الـ 30 والأخيرة من عمر المسابقة.

وكان ماجد النفيعي، رئيس النادي، أعلن نيته البقاء في منصبه عقب هبوط الأهلي للدرجة الأولى، كما أكد استمرار موسى المحياني في منصب المدير التنفيذي لكرة القدم، مؤكدا أنه سوف يعمل على علاج السلبيات التي أدت لهبوط الفريق للمرة الأولى في تاريخه.

وبحسب صحيفة ”الشرق الأوسط“ السعودية فإن عددا من الأعضاء الذهبيين في النادي الأهلي قرروا التحرك للمطالبة برحيل النفيعي.

فيما ألقى ”الشمراني“ في مقاله بصحيفة ”عكاظ“ الضوء على عدة مخالفات أدت لوصول الأهلي لأزمته الحالية، قائلا: ”الأهلي في الأعوام الأربعة أو الخمسة الأخيرة استقطب ما لا يقل عن 30 لاعباً محلياً وأجنبياً، وفشل نصفهم، وكل صفقة لها ثمن، سيرتش ونيانغ وانداو وسوزا وجانيني ويوسف بلايلي، بحاجة إلى فتح عشر صفحات للوصول إلى من دفع ومن استلم ومن حرض ومن ورط الأهلي وقبضوا الثمن“.

ماجد الفهمي يشن هجوما ناريا على النفيعي: "اتق الله في اللي ماتوا" (فيديو) https://t.co/uSXHwQz6p3 pic.twitter.com/n0plydkcyj — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 30, 2022

وأردف: ”الوجه الآخر من معادلة العبث تجدونها في قضايا وشكاوى ليس أولها يزيد البكر، ولن يكون آخرها المجحد والخبراني ومجرشي، ومرتبات ضخمة وسكناً فخماً للإداريين على حساب الأهلي“.

وأكد: ”الأهلي ضحية لأكثر من جلاد، ولا حل من أجل استرداد حقه المسلوب إلا بسحب كل المتورطين إلى حيث يجب أن يكونوا، الأندية كما هي الرياضة تحت مظلة الدولة، وكما تحاسب أي وزارة إداراتها ينبغي أن تفعل وزارة الرياضة ذلك مع الأهلي، فهو بعد الهبوط أشبه بمنشأة منكوبة. ترك الأهلي بهذه الوضعية سيأخذ الكيان إلى مسار آخر أسوأ ممّا هو فيه الآن“.

وأشار: ”أما وقد حلت الكارثة فلا نملك إلا المطالبة، نعم المطالبة بمعالجة الكارثة بقرار يبقيه، وآخر يحاسب كل من ساهم بها“.

وشدد الشمراني: ”كنت وما زلت أردد أن الأهلي دمر من داخل النادي وفق معطيات القرائن فيها تدين كل المراحل، ومن هذا المنطلق أطالب جمعية الأهلي العمومية بأن تضطلع بدورها في هذه الأيام، وأعني بهذا الدور رفع طلب للوزارة لتمكين الجهات المعنية من فتح ملفات الأهلي ومن ثم المحاسبة“.

النفيعي كان قد فاز بمقعد الرئاسة في مايو 2021، بعد منافسة مع زياد اليوسف، ومن المقرر أن يستمر في منصبه حتى عام 2025، إذ أجريت الانتخابات بعد تقديم عبد الإله مؤمنة استقالته من الرئاسة.

تمسك النفيعي بمنصبه يقابله هجوم كبير من جمهور الأهلي وإعلامه، إلا أن الرجل خرج مؤكدًا أنه لا يفكر في الرحيل نهائيًا، واعدًا بإعادة الفريق لدوري المحترفين من جديد.