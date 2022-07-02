رودي غارسيا يطالب النصر بالتعاقد مع ميراليم بيانيتش

قال الصحفي سانتي عونا الذي يعمل في شبكة ”فوت ميركاتو“ إن نادي النصر السعودي يريد التعاقد مع لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش، الذي قضى، الموسم الماضي، معارًا من برشلونة إلى بشكتاش التركي.

وأوضح سانتي عونا أن النصر يريد التعاقد مع بيانيتش، وأن اللاعب أولوية بالنسبة للمدرب الفرنسي رودي غارسيا المدير الفني الجديد للعالمي.

🚨Info: Al-Nassr 🇸🇦 veut récupérer Miralem Pjanic 🇧🇦. – Le milieu de #Barcelone est la priorité de Rudi Garcia 🇫🇷.https://t.co/J32al2VPj7 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 2, 2022

وانتهت إعارة بيانيتش لنادي بشكتاش، يوم الخميس 30 يونيو، لكن من غير المرجح بقاء اللاعب في برشلونة لأنه ليس ضمن خطط المدرب تشافي.

وانتقل بيانيتش، البالغ من العمر 32 عامًا، من يوفنتوس، صيف العام 2020، مقابل 60 مليون يورو، في صفقة شملت انتقال البرازيلي آرثر ميلو إلى النادي الإيطالي.

وفي موسمه الأول مع برشلونة لعب بيانيتش 30 مباراة بواقع 1.295 لكنه لم يسجل ولم يصنع، أما مع بشكتاش فلعب 26 مباراة بواقع 1.867 دقيقة صنع فيها 4 أهداف.

ووفقا لموقع ”transfermarkt“ فإن بيانيتش لعب تحت إدارة رودي غارسيا 106 مباريات، جميعها مع روما، سجل فيها اللاعب 20 هدفا وصنع 22 ونال 25 بطاقة صفراء.

وسبق أن لعب بيانيتش لروما 184 مباراة، وليوفنتوس 178 مباراة، ولأولمبيك ليون 120 مباراة.

من هو سعد الحارثي المرشح لمنصب مدير الكرة بنادي النصر السعودي؟ https://t.co/FHEurfnf1G pic.twitter.com/Auofxsuest — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 30, 2022

وعلى مستوى الألقاب يملك 4 ألقاب في الدوري الإيطالي، ولقبين في كأس إيطاليا، ولقبًا في كأس السوبر الإيطالي، ولقبًا في كأس ملك إسبانيا، ولقبًا في كأس السوبر التركي.

وقبل أيام أعلن نادي النصر تعاقده مع الفرنسي رودي غارسيا لتدريب الفريق، خلفًا للأرجنتيني ميغيل روسو.

ولم يكشف النصر عن تفاصيل عقد غارسيا إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى أن التوقيع تم مقابل 5.8 مليون يورو كمرتب سنوي يشمل طاقمه الفني المساعد.

وأنهى نادي النصر منافسات الدوري السعودي للمحترفين في المركز الثالث برصيد 61 نقطة من الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، وخسر 7.

وجاء النصر في المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن الهلال، و5 نقاط عن الاتحاد، وسيشارك في النسخة الجديدة لكأس السوبر السعودي.