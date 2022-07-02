فهد المدلج رئيس الفيصلي يعلن التقدم بشكوى رسمية بسبب تأخير في مباراة الاتحاد والباطن

أكد فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي السعودي التقدم بشكوى رسمية لوزارة الرياضة بسبب تأخير في مباراة الاتحاد والباطن في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال فهد المدلج في تصريحات تلفزيونية إنه تقدم بشكوى، من متضرر، حسب نصوص لائحة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وطلب تكوين لجنة للتحقيق والاستماع لجميع الأطراف.

الفيصلي يقدم شكوى على إحدى مباريات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي https://t.co/38AEe79UZa pic.twitter.com/Uj6cpvQvZl — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 1, 2022

وأضاف أن ما تم رفعه في الشكوى نتيجة قرار لجنة الانضباط بتغريم الباطن، وهو أمر متعارف عليه، لكن في المباريات التي تكون في نهاية الموسم الرياضي تكون العقوبات مغلظة أكثر، ويكون فيها خصم نقاط“.

وذكّر المدلج بقرار لجنة الانضباط بشأن خصم نقاط من مباراة الوحدة والتعاون في 2011، ونتج عنه هبوط الوحدة.

وفي 2011 تأخر فريقا الوحدة والتعاون في النزول إلى أرض الملعب وبعد ذلك قرر الاتحاد السعودي تغريم الفريقين 300 الف ريال وخصم 3 نقاط من كل فريق، وبسبب خصم 3 نقاط هبط الوحدة رسميًا.

وتابع: ”نحن نتحدث عن تأخير نحو 5 أو 6 دقائق عن بداية صافرة الحكم في الشوط الأول أو الثاني، وهذا مستحيل يكون في أي مباريات ختامية.

وأتم رئيس نادي الفيصلي أنه تم الرفع بطلب تشكيل لجنة والتحقيق، وتطبيق الأنظمة واللوائح.

سبب التأخير

ونقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“ عن مصدر مسؤول في نادي الباطن أن هناك تحقيق تم بشأن تأخر الحارس الأورغوياني مارتن كمبانيا في النزول لأرض الملعب ما تسبب في تأخر انطلاقة الشوط الثاني من مباراة الاتحاد والباطن في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضح المسؤول أن الحارس طُلب منه تبرير النزول المتأخر لأرض الملعب وأبلغهم بظرفه الطارئ حيث كان في ”دورة المياه“ ولم يكن هناك أي تعمد من جانبه للتأخير ما دعا لجنة الانضباط إلى اصدار عقوبة عليه بغرامة 15 ألف ريال دون معاقبة النادي.

وهبط الفيصلي، مع الأهلي والحزم إلى دوري الدرجة الأولى، حيث احتل الفيصلي المركز الـ14 برصيد 33 نقطة، مقابل 32 نقطة للأهلي، و17 نقطة للحزم.

وخسر الفيصلي 1/2 في الجولة الأخيرة أمام الهلال، وهو الفوز الذي ضمن للزعيم لقب الدوري السعودي للمرة الثالثة على التوالي، والـ18 في تاريخه.

وسيكون الفيصلي أول ناد سعودي يشارك في دوري أبطال آسيا وهو يلعب في دوري الدرجة الأولى السعودي.