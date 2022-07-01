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رياضة

محمد الدعيع لمشجعة أهلاوية: تاريخي وانجازاتي أكبر من ناديكِ يا صغيرة (شاهد)
تاريخ النشر: 01 يوليو 2022 15:02 GMT
تاريخ التحديث: 01 يوليو 2022 16:05 GMT

محمد الدعيع لمشجعة أهلاوية: تاريخي وانجازاتي أكبر من ناديكِ يا صغيرة (شاهد)

أثار محمد الدعيع حارس مرمى الهلال التاريخي الجدل، بعد دخول في مناوشة مع مشجعة أهلاوية عبر حسابه بموقع التدوينات تويتر. وبدأت الأزمة عندما نشر الدعيع تغريدة

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أثار محمد الدعيع حارس مرمى الهلال التاريخي الجدل، بعد دخول في مناوشة مع مشجعة أهلاوية عبر حسابه بموقع التدوينات تويتر.

وبدأت الأزمة عندما نشر الدعيع تغريدة تضمنت صورا له وصورة لنوير حارس مرمى بايرن ميونخ وهما يقومان بأداء نفس الحركة دون أن يكتب عليها شيئا.

وقامت تلك المشجعة الأهلاوية لعمل ”ريتويت“ لتغريدة الدعيع وكتبت عليها: ”من غير متبطح، أي واحدة اللي لقمت فيها من ألمانيا 11 هدفا؟“.

ورد الدعيع عليها قائلا: الله يخليلكِ لأولادك ويحفظهم لكِ يارب.

بعدها دخلت المشجعة في مناوشة مع مشجع ولكن تدخل الدعيع ورد عليها وكتب : تاريخي وانجازاتي أكبر من ناديكِ يا صغيرة.

يذكر أن محمد الدعيع كان قد أعلن اعتزاله اللعب نهائيًا في عام 2010، بعد مسيرة استمرت في الملاعب أكثر من 20 عامًا، مثل خلالها الطائي والهلال فقط.

وحصد الدعيع عديد البطولات مع الهلال والمنتخب، فقد توج سبع مرات بكأس ولي العهد، وأربع مرات بالدوري السعودي.

ونجح الدعيع أيضًا في الفوز بكأس الأندية الآسيوية وكأس السوبر الآسيوي وكأس الأندية الآسيوية أبطال الكؤوس، بخلاف كأس أمم آسيا مع المنتخب السعودي.

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