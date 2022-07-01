الفيصلي يقدم شكوى على إحدى مباريات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي

قال برنامج الحصاد الرياضي“ إن إدارة نادي الفيصلي تقدمت بشكوى على إحدى مباريات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، التي تؤثر، حسب الشكوى، على عدالة المنافسة.

وقال عبدالرحمن الجماز عبر ”قناة 24 الرياضية“ إن مباراة الاتحاد والباطن فيها إخلال بعدالة المنافسة، وإنه من حق نادي الفيصلي أن يتقدم بشكوى، ويقصد تأخر نزول لاعبي الباطن لأرض الملعب، وبالتالي عدم تزامن المباريات في توقيت واحد.

وأوضح أنه يحق له أن يستغل هذا الأمر إلى أبعد مدى، خاصة أنه يمكن أن يستشهد بما حدث سابقا بين الوحدة والتعاون، وحيث كان فيها هبوط.

وأكد على أنه قبول أو عدم قبول احتجاج الفيصلي لا يشكك في نزاهة الدوري السعودي.

وهبط الفيصلي، مع الأهلي والحزم إلى دوري الدرجة الأولى، حيث احتل الفيصلي المركز الـ14 برصيد 33 نقطة، مقابل 32 نقطة للأهلي، و17 نقطة للحزم.

وخسر الفيصلي 1/2 في الجولة الأخيرة أمام الهلال، وهو الفوز الذي ضمن للزعيم لقب الدوري السعودي للمرة الثالثة على التوالي، والـ18 في تاريخه.