ماجد الفهمي يشن هجوما ناريا على النفيعي: "اتق الله في اللي ماتوا" (فيديو)

شن ماجد الفهمي، محلل برنامج أكشن مع وليد، هجوما ناريا على ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي السعودي، حيث انفعل بشدة على الهواء.

وتعليقا على تصريحات ماجد النفيعي الأولى بعد هبوط النادي إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، قال الفهمي منفعلا :“اتق الله في اللي ماتوا، تقول الهدم سهل طبعا لأنك استاذه، ومشكلة الديون في كل الأندية السعودية“.

كانت تقارير صحفية سعودية تحدثت عن وفيات بين جماهير الأهلي السعودي بعد هبوط النادي إلى الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 ماجد الفهمي ينفجر غضبًا ويخرج من طوره لينتقد الرئيس ماجد النفيعي بعد ظهوره الأول من بعد الهبوط: ”اتق الله في الي ماتوا، حياء شوية حياء يا رجل!“ – دقيقة ونصف من ذهب، دقيقة ونصف للتاريخ. pic.twitter.com/89DmC8fPiC — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) June 30, 2022

وتابع ”لا يوجد ناد في السعودية ليس لديه مشاكل مالية، تتحدى الجمهور ببقاء الشخص الذي حذرنا منه“.

وواصل ”يا معالي الوزير الأهلي يقهر، الأهلي يجزر، جمهور الأهلي يشعر بشيء ما“.

تصريحات ماجد النفيعي

كان ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي السعودي أعلن أنه لن يترك منصبه، ومستمر في منصبه رغم هبوط الفريق للدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.

وقال النفيعي لبرنامج أكشن مع وليد في ظهوره الأول بعد هبوط النادي “سنعيد الأهلي لمكانه.. أتعهد بإعادة الفريق لدوري المحترفين.. الهبوط ليس شيئًا سهلًا، وشيء لا يصدق، وعند السقوط يجب تدارك ذلك للعودة“.

وأضاف ”إدارة الفريق بذلت جهودًا كبيرة خلال اليومين الماضيين للمحافظة على لاعبي الفريق المميزين للعودة إلى الأضواء مرة أخرى“.

وواصل ”أكثر جملة سمعتها من اللاعبين: كيف ستسدد وأنت في دوري الدرجة الأولى“ مؤكدًا أن إدارته تحصل على دعم 100 مليون منها 76 مليونا ذهبت للديون، موضحًا ”التركة ليست سهلة، والديون فوق الخيال، والوزارة تعلم بذلك“.

وتابع “موسى المحياني مستمر معنا“.

واختتم ”لا أحد عاقلا يصدق بوجود مؤامرة لسقوط الفريق.. سنعود أقوى، وأكبر عوائقنا كانت عدم التمكن من تسديد الديون للاعبين، ومنها مقدمات العقود السابقة“.

وهبط النادي الأهلي السعودي إلى الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه بعدما تعادل في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين مع الشباب.