وفاة مشجع للنادي الأهلي السعودي بعد رقوده يومين في العناية المركزة

أعلن المشجع الأهلاوي السعودي، وهيب الحامدي عبر حسابه على ”تويتر“، الذي يتابعه اثنان وخمسون ألفًا، وفاة أحد مشجعي النادي بعد رقوده في العناية المركزة لمدة يومين.

وهبط النادي الأهلي السعودي إلى الدرجة الأولى، يوم الإثنين الماضي، بعد تعادله مع الشباب في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

انتقل الي رحمة الله المشجع الاهلاوي صلاح بن سعيد المليوح دخل العناية المركزة لمدة يومين بسبب ازمة قلبيه بعد لقاء الاهلي والشباب ..

وتم الدفن اليوم الفجر ..

إنا لله وانا اليه راجعون

لاحول ولاقوة الابالله ..

لاتحرموه من الدعاء — وهيب الحامدي (@waheebalhamdi) June 29, 2022

وشكل هبوط الأهلي صدمة كبيرة لجماهيره الغفيرة في المملكة العربية السعودية، حيث شهدت فترة ما بعد المباراة حالات إغماء بين الجماهير ووفيات وصل عددها إلى 12 بحسب تقارير سعودية.

وغرّد وهيب الحمادي: ”انتقل إلى رحمة الله المشجع الأهلاوي صلاح بن سعيد المليوح، حيث دخل العناية المركزة مدة يومين، بسبب أزمة قلبية بعد لقاء الأهلي والشباب.. وتم الدفن، اليوم الفجر .. إنا لله وإنا إليه راجعون، لاحول ولاقوة إلا بالله ..لاتحرموه من الدعاء“.

ونقل مشجعون للنادي الأهلي عبر ”تويتر“ أنباء عن وفيات دون الإعلان عن الأمر بشكل رسمي.

وعلّق الناقد الرياضي ماجد السحيمي: ”نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه، وأن يُسكنه الفردوس الأعلى من الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، والله ذنبه في رقبة هؤلاء يوم لا ينفع مال ولا بنون“.

وغرّد الإعلامي عبدالوهاب القحطاني: ”أسأل الله للمشجع صلاح الرحمة والغفران، وخالص العزاء لأهله وذويه، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، وحسبنا الله على كل من تسبب بذلك، ودمّر #الأهلي وهبّطه، وآذى جمهوره طوال الموسم“.

حالات أخرى

وقال حساب لشخص على ”تويتر“ يدعى سلطان داغستاني: ”الأخ العزيز، والمشجع الأهلاوي الكبير حسن جمعة، انتقل إلى رحمة الله مباشرة بعد نهاية مباراة الأهلي، أمس، وهبوطه إلى الدرجة الأولى، تحمّل الكثير، وما استطاع تحمّل الهبوط، الله يرحمك ويغفر لك، ويسكنك فسيح جناته، الله يدمر كل من تسبب بسقوط الأهلي“.

فيما أشار حساب آخر إلى أن مشجعًا يدعى ”محمد“ توفي أيضًا نتيجة عدم تحمله صدمة هبوط ”الراقي“.

ووجه العديد من الإعلاميين، والنقاد الرياضيين، انتقادات حادة لإدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، بسبب هبوط الفريق، وقال طارق كيال، المشرف العام السابق على كرة القدم في النادي الأهلي: ”هذا حال الدنيا، ما بدأ خطأ لازم ينتهي خطأ، وكأهلاويين عندنا مرارة لا تشعر بها الإدارة الحالية، نحن من سالت دماؤنا في الملعب، وحققنا مجد وشعبية الأهلي، وأضاعوها أُناس غير شاعرين بحجم المصيبة“.

ولم يصدر أي تعليق من النادي الأهلي السعودي حتى الآن رغم مرور يومين تقريبًا على هبوط النادي إلى الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.