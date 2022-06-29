ما هي أبرز الأزمات التي تنتظر الأهلي السعودي بعد هبوطه إلى "دوري يلو"؟

كشفت تقارير إعلامية أبرز المشكلات التي تنتظر النادي الأهلي السعودي، بعد هبوطه رسميا إلى دوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“ الموسم المقبل.

وتأكد رسميا هبوط الأهلي السعودي إلى الدرجة الأولى في السعودية للمرة الأولى في تاريخه بعد التعادل دون أهداف مع الشباب في الجولة الأخيرة.

التعادل رفع رصيد الأهلي إلى النقطة الـ32 ولكن ذلك لم يكن كافيا للبقاء في الدوري.

وبهذه النتيجة، يهبط الأهلي إلى ”دوري يلو“ للمرة الأولى في تاريخه.

وقال الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، عبر برنامجه، مساء الثلاثاء: ”هناك مشكلات ستواجه الأهلي الموسم المقبل، أولها الديون والكلام بين 200 و 250 مليون ريال، وأيضا عقود الرعاية التي تأتي في دوري المحترفين غير (دوري يلو) وأتوقع عقود الرعاية على القمصان ستختفي، وبالتأكيد اللاعبون الأجانب كلهم لن يبقوا، والمشكلة الرابعة هل يستمر ماجد النفيعي في رئاسة النادي أم لا، وأشك أن يستطيع التسجيل في الفترة المقبلة، ما فيه إيرادات وعليك ديون“.

فيما قال محمد نور، نجم نادي الاتحاد السابق: ”أكبر مشكلة ستواجه الأهلي هي رحيل جميع لاعبيه الأجانب ومن ثم السعوديون، الأهلي سيظل اسمه كبيرا ولا أحد يتكلم في مكانة النادي ويظل ضمن الأربعة الكبار حتى وهو هابط وسيعود لمكانه الطبيعي“.

وشدد نور: ”سيتم الإعلان رسميًا، عن عودة الأهلي، إلى دوري المحترفين السعودي، بعد نهاية الدور الأول من دوري يلو“.

فيما كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عبر برنامجه عن الخسائر التي ستتعرض لها الأندية الهابطة لدوري الدرجة الأولى، قائلا: ”سيتم تخفيض الدعم المباشر من 50 مليونا إلى 5 ملايين ريال، تخفيض مبلغ الحوكمة من 20 مليونا إلى 2 مليون ريال، فقدان 15 مليونا من مبادرة الحضور الجماهيري، تخفيض رواتب المحترفين السعوديين بما لا يزيد عن 30%، فسخ عقد المحترف غير السعودي إذا نص العقد على ذلك، إلغاء عقود رعاية الفريق الأول إذا نص العقد على اللعب بالمحترفين، تستمر عقود الرعاية الخاصة بالنادي كاملا، كما أنه متوقع انخفاض الإيرادات بما لا يقل عن 80 مليون ريال سعودي“.

الأهلي لعب 30 مباراة في الدوري، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 14 مباراة، وخسر 10 مباريات، وكان سجَّل 38 هدفا واستقبل 43.

وسيكون الأهلي في الدرجة الأولى بجانب الحزم الذي تأكد هبوطه منذ وقت سابق.

وانضم إليهما الفيصلي بعد الهزيمة من الهلال بهدفين مقابل هدف واحد، ليضمن الباطن بقاءه مستفيدا من المواجهات المباشرة.

الفيصلي أصبح أول فريق سعودي يهبط للدرجة الثانية وهو متأهل لثمن نهائي كأس آسيا وسيقابل فولاد الإيراني في فبراير 2023.

وسيترك الثلاثي مكانه للصاعدين: الوحدة، والخليج، والعدالة.

وفاز الهلال بلقب الدوري السعودي للمرة الـ17 في تاريخه والثالثة على التوالي.

ويعد الأهلي واحدًا من أعرق الأندية في السعودية والشرق الأوسط، إذ مضى على تاريخ تأسيسه 85 عامًا وتم إنشاؤه عام 1937.

ونجح الأهلي في الفوز بلقب الدوري السعودي 3 مرات على مدار تاريخه، لكنه يعد الفريق الوحيد الذي يحقق الثلاثية في موسم واحد عندما توج بالدوري وكأس الملك وكأس السوبر في (2016).