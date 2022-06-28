خطة خالد البلطان لاستغلال هبوط النادي الأهلي السعودي إلى الدرجة الأولى

أثار خالد البلطان، رئيس نادي الشباب جدلا واسعا بسبب تصريحاته عقب مباراة الأهلي في الجولة الأخيرة من كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعادل الشباب مع الأهلي، ليهبط الأخير إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه تاركا إرثا كبيرا من بطولات دوري وكؤوس محلية.

خالد البطان: اليوم في الملز تم دفن مقولة الأربعة الكبار https://t.co/IMPyWpB5Wu pic.twitter.com/gEjIdYkrFZ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 27, 2022

وقال البلطان في تصريحات تلفزيونية بعد هبوط الأهلي ”مقولة الأربعة الكبار أنا دفنتها اليوم في الملز بعدما تم تكريسها على مرار خمسين عاما“.

وطالما تحدث الإعلام السعودي عن كون المملكة تتمتع بأربعة أندية كبيرة هي: الأهلي، والهلال، والنصر، والاتحاد، وهو ما برز من خلال العقود الإعلانية والرعاية الذي قدمته المملكة للأندية الأربعة أخيرا.

ومنحت السعودية الأهلي والاتحاد عقود رعاية بمئات الملايين من الدولارات بخلاف مشروع ستاد رياضي في جدة، وهو ما انطبق ،أيضا، على الهلال والنصر في الرياض، وهو ما أثار وقتذاك غضب خالد البلطان رئيس نادي الشباب الذي يعد من أندية المملكة العربية السعودية الكبيرة أيضا.

وقال وليد الفراج عبر برنامج أكشن مع وليد ”بعد هبوط الأهلي، ستكون إستراتيجية نادي الشباب بالحصول على الدعم والرعاية التي كان يحصل عليها الأهلي ويؤكدها بالجماهير ومركزه بالمنافسة“.

وتابع ”الشباب سيرفض عقود الرعاية التي ستمنح للأندية من المركز الخامس إلى الأخير وسيطالب بمعاملته مثل الأندية الكبيرة رأسا برأس“.

وهبط الأهلي للمرة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد التعادل دون أهداف مع الشباب في الجولة الأخيرة أمس الاثنين.

وكان عملاق مدينة جدة يحتاج للفوز لامتلاك فرصة في البقاء، لكنه اكتفى بتعادل جعله يهبط إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى.

وأصبح رصيد الأهلي 32 نقطة في المركز الـ15 وقبل الأخير وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان.

وهبط الحزم متذيل الترتيب أيضا منذ فترة، إلى جانب الفيصلي الذي امتلك 33 نقطة، بعد الخسارة أمام الهلال البطل، وتساوى برصيد الباطن صاحب المركز الـ13 الذي نجا بفضل نتيجة المواجهة المباشرة.

وعانى الأهلي من موسم كارثي ولم يحقق أي فوز في آخر ست مباريات، وتذوق طعم الانتصار مرة واحدة في آخر عشر مباريات.

وبات من المفترض أن يظهر الأهلي في دوري الدرجة الثانية للمرة الأولى، لكن يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير محلية أن عدد فرق دوري الأضواء ربما يرتفع إلى 18 ناديا خلال الموسم المقبل.

والأهلي من الأبطال السابقين ونال اللقب ثلاث مرات آخرها في موسم 2015-2016 وأنهى الموسم الماضي في المركز الثامن، بينما جاء ثالثا قبلها بموسم واحد.

وأنهى الشباب الموسم في المركز الرابع برصيد 55 نقطة.