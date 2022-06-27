حسرة اللاعبين والجمهور.. لحظة إعلان هبوط الأهلي لدوري الدرجة الأولى (فيديو)

بدت علامات الحسرة والحزن على لاعبي ومشجعي النادي الأهلي، لحظة إعلان هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، بعد التعادل السلبي مع الشباب في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين اليوم الإثنين.

وبمجرد إطلاق الحكم محمد الهويش صافرة نهاية المباراة وتأكد هبوط الأهلي بدت علامات التأثر على اللاعبين، وبالتحديد النجم السوري عمر السومة إلى جانب تأثر المشجعين المتواجدين في الملعب .

وهبط الأهلي لأول مرة من الدوري السعودي للمحترفين بعد التعادل 0/0 مع الشباب.

وكان الأهلي بطل الدوري السعودي للمحترفين ثلاث مرات يحتاج للفوز لامتلاك فرصة في البقاء، لكنه اكتفى بتعادل جعله يهبط للدرجة الثانية لأول مرة.

ورفع التعادل رصيد الأهلي إلى 32 نقطة في المركز 15 وقبل الأخير وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان.

ونال الأهلي لقب الدوري السعودي للمحترفين مواسم 1977/1978، و1983/1984، و2015/2016، لكنه الآن سيكافح للعودة لدوري المحترفين.

مصير غامض

وتحوم الشكوك حول بقاء النجم السوري عمر السومة مع الأهلي بعد تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.

ويوم أمس الأحد قال ”برنامج الديربي“ الكويتي إن عمر السومة لاعب الأهلي طلب مهلة قبل الرد على نادي القادسية الكويتي.

مع اقتراب هبوط الأهلي.. عمر السومة يطلب مهلة للرد على عرض خليجي https://t.co/zqMOn3A0yT pic.twitter.com/4dRLVg2lB3 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 26, 2022

ووفقًا للبرنامج، فإن عمر السومة، الذي يبلغ من العمر 33 عامًا، طلب مهلة حتى نهاية الموسم الحالي للرد على عرض القادسية في صفقة الداعم الرئيس فيها فواز الحساوي.

ولعب عمر السومة للقادسية الكويتي بين 2011 و2014، حيث انضم للفريق قادمًا من الفتوة السوري، وغادره صيف 2014، إلى الأهلي السعودي.

كما ذكرت الإعلامي جريان العضياني أن إدارة الهلال اتفقت مع وكيل عمر السومة للتوقيع مع السومة لمدة موسم ونصف للموسم المقبل، حال هبوط النادي ‎الأهلي رسميًا، وهو ما تأكد رسميا اليوم الإثنين.

وفي يناير 2021، أعلن النادي الأهلي، تجديد تعاقد السوري عمر السومة، حتى عام 2024، لكن حال هبوط الفريق قد يقرر اللاعب السوري الرحيل، في ظل اهتمام القادسية الكويتي بالتعاقد معه.

استغلال لتعثر الأهلي.. الهلال ينقض على عمر السومة https://t.co/jXQeD4zjVY pic.twitter.com/ygAIIlgahz — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 26, 2022

وخلال الموسم الحالي، سجل عمر السومة 10 أهداف، وصنع 3 في 25 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، في حين سجل هدفًا، وصنع هدفًا في مباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعمر السومة هو الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، وسجل 143 هدفًا في 180 مباراة.

ونال عمر السومة مع الأهلي لقب الدوري السعودي، موسم 2015/2016، وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم ذاته، كما نال لقبًا في كأس السوبر السعودي، ولقبًا في كأس ولي العهد (البطولة ألغيت).

وحصل السومة مع الأهلي على جائزة هداف الدوري السعودي 3 مرات متتالية (مواسم 2014/2015، و2015/2016، و2016/2017).