الهلال ضد الفيصلي والاتحاد مع الباطن.. كل ما تريد معرفته عن جولة حسم لقب الدوري السعودي

تتجه الأنظار إلى الدوري السعودي، مساء اليوم الاثنين، لمتابعة منافسات الجولة الثلاثين والأخيرة من عمر منافسات الموسم الحالي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتحسم الجولة الأخيرة صراع التتويج بلقب الدوري السعودي بين الهلال والاتحاد، كما أنها جولة حاسمة أيضاً في صراع البقاء ببطولة الدوري بعد تأكد هبوط فريق الحزم ووجود مقعدين آخرين لفريقين سيودعان منافسات الدوري.

ويستضيف الهلال منافسه الفيصلي في الجولة الأخيرة، كما يستضيف الاتحاد منافسه الباطن.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهات الجولة الأخيرة لحسم لقب الدوري السعودي.

صباح الخير ☀️👋 مستعدين لـ #جولة_الحسم 🔥؟ pic.twitter.com/60ttYhpC5r — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) June 27, 2022

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباريات الجولة الثلاثين في التاسعة مساء اليوم الاثنين بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتقام مباراة الهلال والفيصلي على ملعب ”الأمير فيصل بن فهد“، وتذاع عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق عيسى الحربين.

وتقام مباراة الاتحاد والباطن على ملعب ”الجوهرة المشعة“، وتذاع عبر قناة SSC 5 بصوت المعلق فهد العتيبي.

SSC تعلن نقل مباريات جولة الحسم من الدوري السعودي على القنوات المفتوحة https://t.co/IOAzL9uCRP pic.twitter.com/c9Zczzcq40 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 27, 2022

صراع التتويج

يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 64 نقطة بعدما حقق 19 فوزاً وتعادل 7 مرات وتلقى 3 هزائم، وسجل الهلال 61 هدفاً واستقبل 27 هدفاً بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد 64 نقطة بعدما حقق 20 فوزاً وتعادل 4 مرات وتلقى 5 هزائم، وسجل الاتحاد 62 هدفاً واستقبل 29 هدفاً بقيادة مدربه الروماني كوزمين كونترا.

ويتصدر الهلال بأفضلية المواجهات المباشرة على الاتحاد بعد تغلبه ذهاباً وإياباً.. ويعني استمرار تساوي الفريقين تتويج الهلال بالمواجهات المباشرة.

وحصل الهلال على لقب الدوري السعودي 17 مرة، وهو حامل اللقب في آخر موسمين، بينما فاز الاتحاد باللقب 8 مرات آخرها موسم 2008 – 2009.

وتتصارع على الهروب من مقعدي الهبوط 7 فرق دفعة واحدة، ويحتل الاتفاق المركز قبل الأخير برصيد 31 نقطة ويحتل الأهلي المركز الرابع عشر بنفس الرصيد.

ويحتل الباطن المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة ثم الفيصلي صاحب المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة مع الرائد والتعاون بنفس الرصيد ثم الطائي صاحب المركز التاسع برصيد 34 نقطة.

ويخرج الاتفاق لمواجهة الفيحاء، كما يستضيف الطائي منافسه الحزم ويلعب الشباب مع الأهلي ويلعب الرائد مع أبها وضمك مع التعاون.

🔚 وصلنا إلى #جولة_الحسم!

💪 والاتحاد يقاتل من أجل الذهب موسم رائع يا اتحاد @ittihad 🟡 pic.twitter.com/s4IMeoNS54 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) June 26, 2022

الهلال ضد الفيصلي

يحتاج الهلال لتحقيق الفوز على حساب الفيصلي لحسم التتويج بلقب الدوري السعودي.

وفاز الهلال في آخر مباراة ضد الفيصلي بركلات الترجيح يوم 6 يناير الماضي وتوج بلقب كأس السوبر السعودي.

ويفتقد الهلال خدمات الثلاثي علي البليهي وجانغ هيون سو للإيقاف ومصعب الجوير للإصابة بجانب الشكوك بشأن جاهزية أندريه كاريلو.

ويعتمد الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال على تشكيلة تضم حارس المرمى عبد الله المعيوف وأمامه رباعي الدفاع محمد جحفلي وسعود عبد الحميد ومحمد البريك وياسر الشهراني.

ويقود سلمان الفرج خط الوسط وبجواره ناصر الدوسري ويميناً ميشيل ديلغادو ويساراً سالم الدوسري وفي الهجوم موسى ماريغا وأوديون إيغالو.

في المقابل، يسعى الفيصلي أيضاً لتحقيق الفوز لضمان البقاء بالدوري بعيداً عن أي حسابات في صراع البقاء بالدوري.

ويقود الفيصلي مدربه اليوناني مارينيوس أوزونيديس، الذي يعتمد على تشكيلة تضم حارس المرمى مصطفى ملائكة وأمامه رباعي الدفاع وليد عبد الوهاب وإيغور روسي وصالح القميزي وحسين صالح.

ويقود خط الوسط هشام فايق وبجواره إسماعيل سيلفا وعبد الرحمن الدوسري وعلى الأطراف مارتن بويلي وروسي دا سيلفا وفي الهجوم جوليو تافاريس.

الاتحاد ضد الباطن

يحلم الاتحاد باستعادة لقب الدوري السعودي بعد غياب طويل مع المدرب كوزمين.

ويسعى الاتحاد لتحقيق الفوز على الباطن في انتظار هدية من الفيصلي بتعطيل الهلال.. ويغيب عن الفريق اللاعب فيليبي للإصابة.

ويعتمد المدرب كوزمين على تشكيلة الاتحاد التي تضم حارس المرمى مارسيلو غروهي وأمامه رباعي خط الدفاع أحمد حجازي وعمر هوساوي ومهند الشنقيطي وحمدان الشمراني.

ويقود برونو هنريكي خط الوسط وبجواره خالد السميري ويميناً عبد العزيز البيشي ويساراً رومارينيو، وفي الهجوم إيغور كورونادو وعبدالرزاق حمدالله.

في المقابل، يتطلع الباطن أيضاً لتحقيق الفوز لتجنب الهبوط خاصة أنه أقرب الفرق للمراكز المؤدية للهبوط.

ويقود الباطن المدرب الكرواتي ألين هورفات الذي يعتمد على تشكيلة تضم حارس المرمى مارتن كومبانيا وأمامه ريناتو شافيز وماوريسيو أنتونيو ومحمد ناجي أبوعايد ويوسف الشمري في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط محمد القرني وبجواره بسام الحريجي وعلى الأطراف محمد رابحي وحسين العيسى وأمامهما صانع الألعاب عبد العزيز العرياني وفي الهجوم راكان العنزي.

وقال مختار مختار، مدرب الوحدة السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن الجولة الأخيرة خارج التوقعات وأي سيناريو من الوارد حدوثه ولكن الهلال والاتحاد يستحقان التحية على الموسم الرائع الذي قدماه.

وأوضح أن الهلال سيكون أمام فرصة ذهبية للتتويج على ملعبه أمام الفيصلي ولن يفرط فيها بسهولة، كما أن الاتحاد سينتظر حتى آخر لحظة للفوز على الباطن.