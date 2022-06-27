غلطة سراي يستهدف استعارة تاليسكا نجم نادي النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية تركية أن نادي غلطة سراي التركي دخل في مفاوضات مع النصر السعودي لاستعارة لاعبه البرازيلي أندرسون تاليسكا، نظرًا لارتفاع سعر شرائه.

ووفقًا لصحيفة ”hurriyet“ التركية، يوم الاثنين، فإن غلطة سراي في حالة موافقة النصر السعودي سيقوم بدفع 2.5 مليون يورو للنادي، و750 ألف يورو للاعب البرازيلي.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة غلطة سراي لا تستطيع شراء اللاعب بسبب راتبه المرتفع مع النصر الذي يقدر بـ8 ملايين يورو سنويًّا، لذا سيقوم النادي بدفع 2.5 مليون يورو، و750 ألف يورو من قبل الرعاة.

وينتهي عقد تاليسكا، صاحب الـ28 عامًا، مع النصر في يونيو 2024، الذي انضم إليه في صيف 2021، قادمًا من غوانزو إفرغراند، بعقد مدته 3 سنوات.

‼️Anderson Talisca ✴️Çok zor bir transfer operasyonu 📌Hedef Al Nassr’a ‘ Maaşını yarı yarıya verelim’ teklifi ile 1 yıllığına kiralamak 🟡Olasılığı düşük, sakin olmakta fayda var 🔴Galatasaray şampiyonluk hamlesi olarak bu bölgeye kreatif, üst düzey bir oyuncu almak istiyor — Ali Naci Küçük (@AliNaciKucuk) June 27, 2022

وبدأ اللاعب البرازيلي مسيرته الكروية مع نادي فاسكو دا غاما في 2007 ومنه إلى باهيا إذ بدأ مشواره الاحترافي، فانتقل بعدها إلى بنفيكا في 2014، وأعير خلال تواجده مع بنفيكا إلى بشكتاش في 2016، ثم غوانزو في 2018.

وكانت ‏الفيفا نشرت سابقًا قائمة أفضل الهدافين في العالم في عام 2022، حيث تواجد نجم ‎النصر أندرسون تاليسكا، وبلغ عدد أهدافه مع ”العالمي“ هذا الموسم 20 هدفًا في الدوري السعودي.

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية أن إدارة النصر تلقت عرضًا من الغرافة القطري لشراء عقد الكاميروني ‎فينيست أبوبكر، لاعب النصر، في الموسم الجديد.

وقالت صحيفة ”الميدان الرياضي“، إن النادي القطري يرغب في التعاقد مع أبو بكر مقابل 5 ملايين يورو تسدد على 3 دفعات.

وينتهي عقد المهاجم الكاميروني مع النصر في يونيو 2024، الذي انضم إليه في صيف 2021 قادمًا من بشكتاش التركي بعقد مدته 3 سنوات.

وبدأ أبو بكر مسيرته مع نادي فالنسيان الفرنسي، حتى انتقل لنادي لوريان في 2013 قبل أن ينضم لنادي بورتو.

ويواجه النصر فريق الفتح، مساء اليوم الاثنين، في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة، من مسابقة دوري كأس المحترفين.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول دوري كأس المحترفين، برصيد 58 نقطة من 29 مباراة، محققًا 18 فوزًا، و4 تعادلات و7 هزائم.