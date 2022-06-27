تقرير: محمد أبو جبل حارس الزمالك وقع مع النصر السعودي

كشف الصحفي سانتي أونا من موقع ”فوت ميركاتو“، أن الحارس الدولي المصري محمد أبو جبل، لاعب الزمالك المصري، وقع لنادي النصر السعودي، كما أكد أنه من المتوقع أن تتم إعارته لفريق آخر.

وكتبت الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات على صفحته على ”تويتر“: ”غاباسكي أحد اكتشافات أمم أفريقيا 2021 وقع عقدا مع النصر السعودي، هناك احتمال أن تتم إعارة الحارس على الفور“.

وينتهي عقد محمد أبو جبل مع نادي الزمالك المصري بنهاية الموسم الحالي، وبإمكانه التوقيع مع فريق جديد في صفقة انتقال حرة.

🚨Info : Gabaski 🇪🇬, l'une des dernières révélations de la CAN 2021, a signé un contrat avec Al-Nassr 🇸🇦. • Il existe une possibilité que le gardien égyptien soit prêté dans la foulée. pic.twitter.com/BdkfRpCsW9 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 26, 2022

وكانت عدة أخبار قد أكدت في السابق توقيع الحارس الدولي المصري لفريق النصر السعودي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني وانتشرت صور للحارس يوقع على عقود انضمامه للفريق السعودي.

وتم نفي أخبار التوقيع من قبل مرتضى منصور، رئيس الزمالك المصري، واتضح أن الصور تخص توقيع عقود مع إحدى شركات المحتوى الرياضي السعودي.

وتألق محمد أبو جبل، البالغ 33 عاما، في نهائيات أمم أفريقيا بالكاميرون وقاد منتخب مصر للنهائي بعد إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي، حارس الأهلي، لكنه خسر في النهائي أمام منتخب السنغال بضربات الترجيح.

وتألق أبو جبل في ضربات الترجيح أمام منتخب كوت ديفوار في دور الـ16 وأمام منتخب الكاميرون في نصف النهائي، وخلال لقاء النهائي ضد السنغال تصدى لركلة جزاء للنجم ساديو ماني، كما صد إحدى ضربات الترجيح لكنها لم تكن كافية للتتويج باللقب، حيث أضاع لاعبو المنتخب المصري ضربتين ترجيحيتين.

وضمن النصر السعودي إنهاء الدوري السعودي في المركز الثالث قبل جولة من نهايته، كما يتفاوض حاليا مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا ليكون بديلا للأرجنتيني ميغيل أنخل روسو.

ويبحث الفريق السعودي عن تعزيز صفوفه استعدادا للموسم المقبل بعد فشل محلي خلال الموسم الحالي.

وكان الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، قد أكد أن الكولومبي ديفيد أوسبينا، حارس نابولي، اقترب من الانضمام لصفوف النصر، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما وافق على العرض المقدم من ”العالمي“.

وكتب غاليتي عبر حسابه الرسمي بموقع ”تويتر“: ”تمت الصفقة.. ديفيد أوسبينا سيكون لاعبا في النصر بداية من الموسم الجديد، حيث قرر الحارس الكولومبي الذي لن يجدد مع نابولي قبول عرض النادي السعودي“.

وأشار غاليتي إلى أن المفاوضات بدأت بين النصر وأوسبينا منذ شهر يناير الماضي، قبل أن يوافق الكولومبي على عرض النصر، عقب انتهاء عقده مع نابولي.