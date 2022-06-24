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رياضة

موسى ماريغا بالزي السعودي في حفل زفاف عبدالله الحمدان (فيديو)
تاريخ النشر: 24 يونيو 2022 21:37 GMT
تاريخ التحديث: 24 يونيو 2022 23:00 GMT

موسى ماريغا بالزي السعودي في حفل زفاف عبدالله الحمدان (فيديو)

ظهر موسى ماريغا نجم نادي الهلال السعودي بالزي الخليجي، خلال تواجده بحفل زفاف زميله في الفريق عبدالله الحمدان. وأقيم، مساء الجمعة، حفل زفاف النجم عبد الله

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

ظهر موسى ماريغا نجم نادي الهلال السعودي بالزي الخليجي، خلال تواجده بحفل زفاف زميله في الفريق عبدالله الحمدان.

وأقيم، مساء الجمعة، حفل زفاف النجم عبد الله الحمدان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال بحضور رئيس النادي وزملائه.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو يظهر فيه موسى ماريغا وهو يرتدي الزي السعودي، مع مباركة لزميله عبدالله الحمدان بمناسبة زفافه.

وكان فهد بن نافل، رئيس الهلال، على رأس قائمة الحضور في حفل زفاف عبد الله الحمدان، إضافة إلى عدد من زملائه.

وحضر حفل الزفاف كل من: عبد الله عطيف، سعود عبد الحميد، البيروفي أندريه كاريلو والنيجيري أوديون إيغالو، وعبدالله المعيوف، وسلمان الفرج، ومحمد البريك، فضلًا عن عدد من الشخصيات العامة.

وكان الحمدان، شارك في الشوط الثاني من مباراة فوز الهلال على الفتح (3-0).

عبد الله الحمدان، البالغ من العمر 22 عامًا، انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الهلال، يناير 2021، قادمًا من الشباب.

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