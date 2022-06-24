موسى ماريغا بالزي السعودي في حفل زفاف عبدالله الحمدان (فيديو)

ظهر موسى ماريغا نجم نادي الهلال السعودي بالزي الخليجي، خلال تواجده بحفل زفاف زميله في الفريق عبدالله الحمدان.

وأقيم، مساء الجمعة، حفل زفاف النجم عبد الله الحمدان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال بحضور رئيس النادي وزملائه.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو يظهر فيه موسى ماريغا وهو يرتدي الزي السعودي، مع مباركة لزميله عبدالله الحمدان بمناسبة زفافه.

وكان فهد بن نافل، رئيس الهلال، على رأس قائمة الحضور في حفل زفاف عبد الله الحمدان، إضافة إلى عدد من زملائه.

وحضر حفل الزفاف كل من: عبد الله عطيف، سعود عبد الحميد، البيروفي أندريه كاريلو والنيجيري أوديون إيغالو، وعبدالله المعيوف، وسلمان الفرج، ومحمد البريك، فضلًا عن عدد من الشخصيات العامة.

سلمان الفرج والبريك مع العريس 💙📸#الهلال pic.twitter.com/4CpWOy2tG0 — مبارك ال نمر (@m_alnamr) June 24, 2022

#ماجد_الحكير#الهلال

ماجد الحكير يشرف حفل زواج لاعب الهلال الكابتن عبدالله بن عبدالرحمن الحمدان بحضور وجهاء ورياضيون وادباء الف مبروك للعروسين pic.twitter.com/ZJ6y4pXI70 — محمد إحسان (@mhehsan) June 24, 2022

وكان الحمدان، شارك في الشوط الثاني من مباراة فوز الهلال على الفتح (3-0).

عبد الله الحمدان، البالغ من العمر 22 عامًا، انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الهلال، يناير 2021، قادمًا من الشباب.