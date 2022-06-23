ما هي فرص بقاء النادي الأهلي في الدوري السعودي وتفادي الهبوط؟

تلقى الأهلي خسارة ثقيلة على ملعبه أمام الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف عقدت موقفه من البقاء في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم قبل جولة واحدة على النهاية.

ودك عقيل بلغيث ورائد عبد الله والهداف المغربي كريم البركاوي شباك الحارس محمد الربيعي على مدار الشوطين ، لكن البرازيلي كارلوس إدواردو مهاجم الهلال السابق والقادم إلى قطب جدة خلال الميركاتو الشتوي الأخير قلص الفارق في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع بضربة رأس.

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وبعد مواجهة مصيرية كان الأهلي يمني النفس الفوز بها للابتعاد عن خطر الهبوط، تجمد رصيده عند 31 نقطة ليتراجع للمركز 16 أول مراكز الهبوط فيما تقدم الرائد خطوة للأمام في المركز 12 برصيد 33 نقطة قبل الجولة الأخيرة.

وبعد هبوط الحزم رسميا للدرجة الثانية بات الصراع على الهروب من الهبوط بين سبعة أندية يهبط منها فريقان فقط بينهما الأهلي بطل الدوري موسم 2015-2016.

ومن سوء حظ الأهلي أن مباراته الأخيرة ستكون خارج أرضه في الرياض أمام الشباب صاحب المركز الرابع والذي تعادل إيجابيا بهدف لكل فريق على ملعب التعاون الليلة.

وليس الرائد أفضل حظًا من الأهلي كثيرًا، فهو الآخر سيصطدم في الجولة الأخيرة مع الاتحاد الذي ينافس الهلال على لقب الدوري.

ويشتعل الصراع بين سبعة أندية في القاع على تجنب الهبوط للدرجة الثانية أدنى، وهي والطائي (34 نقطة) والتعاون والرائد والفيصلي (33 نقطة) والباطن (32 نقطة) والأهلي والاتفاق (31 نقطة).

وتتوقف فرصة بقاء الأهلي في الدوري على نتائج منافسيه الستة في الجولة الأخيرة بشرط فوزه على الشباب في الرياض لأن أي نتيجة اخرى تعني هبوطه رسميا.

والأهلي يعيش أسوأ أوقاته فيما على عكس جاره الاتحاد، لكنه في حال فوزه على الشباب سيكون بشكل كبير قد ضمن البقاء في دوري الأضواء نظرا لأنه حينها سيصبح رصيد 34 نقطة وهو كما يُجمع العديد من المحللين والنقاد الرياضيين رصيد الأمان وعدم الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

لكن ذلك سيتوقف بالتأكيد على باقي نتائج منافسيه، حيث سيلتقي الطائي مع الحزم الهابط رسميا، والاتحاد سيستضيف الباطن في مواجهة صعبة للباطن والرائد سيواجه أبها في مباراة يحتاج للفوز بنتيجتها للبقاء أيضا وذلك بعد ضمان أبها البقاء في دوري الأضواء.

أما الاتفاق منافس الأهلي الرئيسي والذي يملك نفس رصيده سيلعب خارج أرضه مع الفيحاء في مواجهة أقل صعوبة من مواجهة الشباب في الرياض.

والفيصلي سيخوض أصعب المواجهات أمام الهلال المتصدر في الرياض بينما سيلعب التعاون خارج أرضه أمام ضمك.