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رياضة

ترتيب الدوري السعودي: الهلال يلامس الدرع بفوزه على الفتح.. والأهلي يقترب من الهبوط
تاريخ النشر: 23 يونيو 2022 20:06 GMT
تاريخ التحديث: 23 يونيو 2022 21:00 GMT

ترتيب الدوري السعودي: الهلال يلامس الدرع بفوزه على الفتح.. والأهلي يقترب من الهبوط

أصبح الهلال على بعد انتصار واحد من التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي بعد تأجيل الحسم إلى الجولة الأخيرة في صراعه

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أصبح الهلال على بعد انتصار واحد من التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي بعد تأجيل الحسم إلى الجولة الأخيرة في صراعه الثنائي مع الاتحاد.

وفاز الهلال بعشرة لاعبين 3-صفر على مضيفه الفتح اليوم الخميس بينما حول الاتحاد تأخره إلى فوز 3-1 على الاتفاق.

وسجل سالم الدوسري هدفين للهلال وأضاف موسى ماريجا الثالث رغم طرد جوستافو كويار قبل نهاية الشوط الأول.

وبدا أن اللقب سيحسم اليوم حين تأخر الاتحاد 1-صفر أمام الاتفاق حتى الدقيقة 73، لكن رومارينيو سجل هدفين متتاليين وأضاف عبد الرزاق حمد الله الهدف الثالث قبل النهاية.

ويتساوى الفريقان في القمة برصيد 64 نقطة لكن الهلال يتفوق في المواجهات المباشرة.

وفي الجولة الأخيرة يوم الإثنين يلتقي الهلال مع ضيفه الفيصلي فيما يلعب الاتحاد على أرضه ضد الباطن. ويواجه الفيصلي والباطن شبح الهبوط.

وإذا حسم الهلال اللقب سيكمل انتفاضة مثيرة بعد أن كان بعيدا عن القمة بفارق كبير، لكن بطل آسيا استغل تراجع الاتحاد في الجولات الأخيرة ليقترب من فقدان لقب كان ينتظره منذ 2009.

وأصبح الأهلي، بطل 2016، على حافة الهبوط للدرجة الثانية عقب خسارته 3-1 من الرائد.

وحسم النصر المركز الثالث بفوز كبير 4-1 على الحزم أول الهابطين للدرجة الثانية.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي:

2022-06-1-237

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