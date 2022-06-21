سعود الصرامي: النصر لديه "مشكلة نفسية".. ومن الصعب كسب قضية حمدالله

قال سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق للنادي السعودي، إن النادي لديه مشكلة نفسية في التعامل مع اللاعبين، مؤكدا أن النصر ليس لديه نقص في اللاعبين.

وشدد الصرامي عبر قناة 24 الرياضية السعودية، على أن المشكلة نفسية بنسبة مئة في المئة، وهو ما يفسر الخسارة أمام الهلال 3 مرات في الموسم رغم وجود لاعبين كبار.

وتابع: “ مثال على ذلك الكوري الجنوبي كيم جين سو لاعب النصر المعار الذي قدم مباراة قوية أمام منتخب مصر خلال فوز منتخب بلاده بأربعة أهداف لهدف وكان نجم المباراة“.

سعود الصرامي :

من الصعب أن يكسب النصر قضيته مع "حمدالله" .. التسجيلات موجودة لكن صعب اثباتها ..

الحصاد الرياضي …@L9arami pic.twitter.com/hEFI69HDCP — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 20, 2022

وواصل: ”لاعب الهلال الكوري غير دولي ومتألق، ولاعب النصر الكوري دولي ومعار لنادٍ آخر“.

وأردف: ”كمثال أيضا تألق فراس البريكان مع الفتح ومنتخبات السعودية بعد خروجه من النصر“.

قضية حمدالله

وشدد الصرامي على أن نادي النصر لن يكسب قضيته ضد عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد الحالي رغم وجود تسجيلات تدين اللاعب بالفعل.

وقال المتحدث الرسمي السابق باسم النصر: ”القضية صعبة، التسجيلات موجودة لكن إثباتها صعب، التسجيلات قرينة وليست دليلا“.

وكان نادي النصر قد رفع عدة شكاوى ضد عبدالرزاق حمدالله بعد فسخ عقده مطالبا اللاعب بالشرط الجزائي في عقده، مؤكدا امتلاكه حججا قانونية لفسخ العقد والحصول على شرط جزائي.

كما حرك النصر شكوى ضد حامد البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد بتهمة تحريض حمدالله والتفاوض معه خلال الفترة المحمية في عقده.

وستنظر لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم شكوى النصر ضد البلوي، فيما سينظر الفيفا شكوى النصر ضد حمدالله باعتباره لاعبا أجنبيا.