فنربخشة يستعد لتقديم عرض لضم تاليسكا نجم النصر السعودي

‏كشفت تقارير صحفية تركية، أن إدارة فنربخشة التركي ما زالت ترغب فى ضم البرازيلى أندرسون تاليسكا، لاعب نادي النصر السعودي، في الموسم الجديد.

وقالت صحيفة ”sporx“ التركية، إن فنربخشة بقيادة جورجي جيسوس تستعد لتقديم عرض لتاليسكا لمدة عامين مقابل 4 ملايين يورو في السنة.

وينتهي عقد تاليسكا مع النصر في يونيو 2024، الذي انضم إليه في صيف 2021، قادما من غوانزو أفرغراند، بعقد مدته 3 سنوات.

وبدأ اللاعب البرازيلي مسيرته الكروية مع نادي فاسكو دا غاما في 2007 ومنه إلى باهيا حيث بدأ مشواره الاحترافي، فانتقل بعدها إلى بنفيكا البرتغالي في 2014.

وأعير أندرسون البالغ من العمر 28 عاما، خلال تواجده مع بنفيكا إلى بشكتاش في 2016، غوانزو في 2018.

وسجل تاليسكا 18 هدفا، وصنع اثنين، وقدم 22 تمريرة لزملائه في خط الهجوم خلال 26 مباراة في الدوري، بحسب إحصاءات ”رابطة الدوري“.

أمريكا المكسيكي يتفق مع النصر السعودي للتعاقد مع جوناثان رودريغيز https://t.co/rkFNSvwE3O pic.twitter.com/v1k3v2x8kf — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 18, 2022

جوناثان رودريغيز

إلى ذلك، كشفت تقارير صحفية أن إدارة النصر تلقت 3 عروض لشراء عقد الأوروغوياني جوناثان رودريغيز، لاعب الفريق، للموسم المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحفية ”الرياضية“، فإن رودريغيز تلقى عروضا من المكسيك وأمريكا والبرازيل، بينما يفضل اللاعب العرض المكسيكي بسبب عائلته.

وقالت تقارير بالأمس إن نادي أمريكا المكسيكي قدم عرضا للاعب يقدر بـ7 ملايين دولار بالإضافة إلى 2 مليون متغيرات أخرى للتعاقد مع رودريغيز.

وكانت صرحت صحيفة ”ESPN“ سابقا إن نادى كروز ازول المكسيكى قدم لجوناثان عرضا بلغت قيمته 5 ملايين دولار .

وصرحت تقارير صحفية سابقا أن جوناثان يرغب في العودة للمكسيك من جديد إذ إنه لم يشعر بالسعادة والارتياح مع فريق النصر، وإنه يعيش فترات سيئة مع الفريق السعودي.

وكانت تقارير إسبانية ذكرت في وقت سابق أن رودريغيز تحول من هداف الكرة المكسيكية للاعب يفتقد للتهديف حاليا مع النصر.

وسبق لرودريغيز البالغ من العمر 28 عاما، اللعب لكروز أزول المكسيكى في 2019، قبل أن ينضم للنصر السعودي في يناير 2022.

ويستعد النصر لمواجهة نادي الحزم، في الـ23 من يونيو الجاري، على ملعب الحزم بالرس، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري السعودي، ثم يلعب مع الفتح يوم الـ27 من يونيو في الجولة الأخيرة.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس المحترفين، برصيد 55 نقطة، خلال 28 مباراة، محقفا 17 فوزا، 4 تعادلات و7 هزائم، وبفارق 6 نقاط عن المركز الأول الذى يحتله الهلال والاتحاد.