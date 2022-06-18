نادي النصر السعودي يتفق مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا

كشف الصحفي بشبكة ”سكاي سبورتس“ رودي غالياتي، على أن إدارة نادي النصر السعودي أتم اتفاقه مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا لتولي قيادة الفريق الفنية للموسم الجديد.

وبحسب ما ذكره غالياتي، عبر حسابه الموثق على تويتر، يوم السبت، فإن إدارة النصر السعودي وقعت بالفعل مع المدرب الفرنسي.

وأضاف: ”هناك بند يسمح للمدرب رودي غارسيا بفسخ عقده في حالة لم يستطع الفريق التأهل إلى دوري أبطال آسيا“.

وتبحث إدارة النصر عن بديل للمدرب الفني الحالي الأرجنتيني ميغيل روسو الذي تولى تدريب الفريق قادما من نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، خاصة في ظل تدهور نتائج الفريق مؤخرا.

🚨✅ Now it's done! Rudi #Garcia will be the #AlNasr manager for the 2022/23 season. 🤝 ⚠️ As already reported in April, if the 🇸🇦 club will fail the qualification for the #AFCChampionsLeague, he will have the right to terminate the contract. 🐓⚽ #Transfers #Calciomercato https://t.co/gg9mdoUv3t pic.twitter.com/4LMDw0VATw — Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 18, 2022

ولا يرتبط غارسيا بأي عقد منذ مغادرته لنادي أولمبيك ليون الفرنسي، ويعتبر من أشهر المدربين بالدوري الفرنسي، حيث قام بتدريب 6 أندية مختلفة بفرنسا.

ابن الـ58 عاما لم يسبق له خوض تجربة التدريب في الشرق الأوسط من قبل، مع خبرته الواسعة في الدوري الفرنسي وتجربة إيطالية مع روما.

وتولى رودي غارسيا، تدريب كل من أندية سانت إتيان، ديغون، لومان، ليل، روما، أولمبيك مارسليا، نادي أولمبيك ليون الفرنسي.

وبدأ غارسيا حصد البطولات للمرة الأولى كمدرب مع ليل خلال موسم 2010-2011، عندما جمع ثنائية الدوري الفرنسي وكأس فرنسا.

ولم يحقق رودي غارسيا بعدها أي لقب، لكنه كان قريبا من الدوري الأوروبي مع مارسيليا الفرنسي في موسم 2017-2018، عندما خسر النهائي من أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس المحترفين، برصيد 55 نقطة، خلال 28 مباراة، محققا 17 فوزا، 4 تعادلات و7 هزائم، وبفارق 6 نقاط عن المركز الأول الذى يحتله الهلال والاتحاد.