نادي النصر السعودي يتفق مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا

كشف الصحفي بشبكة ”سكاي سبورتس“ رودي غالياتي، على أن إدارة نادي النصر السعودي أتم اتفاقه مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا لتولي قيادة الفريق الفنية للموسم الجديد.

وبحسب ما ذكره غالياتي، عبر حسابه الموثق على تويتر، يوم السبت، فإن إدارة النصر السعودي وقعت بالفعل مع المدرب الفرنسي.

وأضاف: ”هناك بند يسمح للمدرب رودي غارسيا بفسخ عقده في حالة لم يستطع الفريق التأهل إلى دوري أبطال آسيا“.

وتبحث إدارة النصر عن بديل للمدرب الفني الحالي الأرجنتيني ميغيل روسو الذي تولى تدريب الفريق قادما من نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، خاصة في ظل تدهور نتائج الفريق مؤخرا.

🚨✅ Now it's done! Rudi #Garcia will be the #AlNasr manager for the 2022/23 season. 🤝

⚠️ As already reported in April, if the 🇸🇦 club will fail the qualification for the #AFCChampionsLeague, he will have the right to terminate the contract. 🐓⚽ #Transfers #Calciomercato https://t.co/gg9mdoUv3t pic.twitter.com/4LMDw0VATw

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 18, 2022