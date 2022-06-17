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رياضة

نادي الشباب يقدم عرضا بقيمة 5 ملايين يورو للتوغولي لابا كودجو لاعب العين
تاريخ النشر: 17 يونيو 2022 12:25 GMT
تاريخ التحديث: 17 يونيو 2022 13:55 GMT

نادي الشباب يقدم عرضا بقيمة 5 ملايين يورو للتوغولي لابا كودجو لاعب العين

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الشباب قدمت عرضا رسميا للتوغولي لابا كودجو فودوه لاعب نادي العين الإماراتي للانضمام للفريق في الموسم المقبل. وكتبت صحيفة

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المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الشباب قدمت عرضا رسميا للتوغولي لابا كودجو فودوه لاعب نادي العين الإماراتي للانضمام للفريق في الموسم المقبل.

وكتبت صحيفة ”الجزيرة“ أن إدارة الشباب قدمت عرضا للاعب بقيمة 5 ملايين يورو، حيث أرسل الشباب خطابا لنادى العين للتفاوض من أجل ضم لابا كودجو فودوه.

وانضم لابا كودجو فودوه البالغ من العمر 30 عاما، لنادي العين في 2019، قادما من نادي نهضة بركان المغربي.

وبدأ لابا مسيرته الكروية لصالح نادي أنجيس ونادي اتحاد بيتام، وظهر لأول مرة دوليا في عام 2016، واختير ضمن تشكيلة كأس الأمم الأفريقية في 2017.

وحصل لابا كودجو فودوه مع نادي نهضة بركان على كأس العرش 2018، كما حقق مع العين لقب دوري أدنوك للمحترفين 2022، وكأس رابطة المحترفين الإماراتية 2022.

وعلى مستوى موسم 2021/2022 سجل لابا كودجو فودوه 30 هدفا وصنع 5 في 27 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين وكأس رابطة المحترفين الإماراتية بحسب موقع ”transfermarkt“.

وبحسب الموقع ذاته فإن لابا كودجو فودوه سجل 14 هدفا في 3 مباريات مع منتخب توغو.

ويحتل الشباب المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 53 نقطة من 28 مباراة بفارق نقطتين عن النصر صاحب المركز الثالث.

ومن المقرر أن يلعب الشباب في آخر جولتين من الدوري السعودي مع التعاون والأهلي يومي 23 و27 يونيو.

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