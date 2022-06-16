رسميا.. الفتح يعلن غياب مراد باتنا وسفيان بن دبكة عن مباراة الهلال في الدوري السعودي

أعلن نادي الفتح غياب لاعبيه المغربي مراد باتنا، والجزائري سفيان بن دبكة عن مواجهة الهلال في الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يستضيف الفتح منافسه الهلال يوم الخميس 23 يونيو في الجولة الـ29 من الدوري السعودي للمحترفين.

📄| #الفتح يستأنف تدريباته بعودة بيتروس والاصابة تبعد بن دبكة وباتنا. — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) June 16, 2022

وقال الفتح في بيان على موقعه على الإنترنت: ”تلقت إدارة نادي الفتح إفادة من الجهاز الطبي للمنتخب الجزائري لكرة القدم بشأن إصابة سفيان بن دبكة بتمزق في العضلة الأمامية للفخذ الأيسر وحاجته للعلاج والتأهيل لمدة خمسة أسابيع“، ما يعني نهاية موسم اللاعب وغيابه عن آخر مباراتين للفريق في الدوري السعودي.

وأضاف الفتح: ”على ذات الصعيد كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها المحترف المغربي مراد باتنا أهمية حاجته للراحة لمدة أسبوعين، وكانت الإصابة قد عاودت اللاعب خلال المباراة الودية التي خاضها الفتح مؤخرا أمام الشباب“.

وتابع: ”من جانبه يخضع اللاعب مروان سعدان لبرنامج تأهيلي استعدادًا للعودة للتدريبات الجماعية، فيما سينضم البيروفي كريستيان كويفا لصفوف الفتح السبت المقبل بعد الفراغ من مشاركة منتخب بلاده“.

رسميًا: تأجيل جولتي النهاية والحسم في الدوري السعودي بسبب كأس آسيا تحت 23 عاما https://t.co/j6m4km6QvO pic.twitter.com/nBgHG84GE6 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 12, 2022

ويملك الهلال 61 نقطة من 28 مباراة وهو نفس رصيد الاتحاد مع تبقي جولتين على النهاية، علمًا بأن اللقب ينحصر بين الفريقين.

ويتفوق الهلال على الاتحاد في النتائج المباشرة بفوز الزعيم 2/1 و3/1، ما يعني أن الاتحاد بحاجة إلى تعثر الهلال للحفاظ على آماله في التتويج باللقب مع تبقي جولتين.

وسيضمن نادي الهلال التتويج بلقب الدوري السعودي للمرة الثالثة على التوالي حال الفوز على الفتح مع خسارة الاتحاد أمام الاتفاق يوم الخميس المقبل.

وسيضمن الهلال التتويج بلقب الدوري السعودي في حال فوزه على الفتح والفيصلي في آخر جولتين بغض النظر عن نتيجتي مواجهتي نادي الاتحاد أمام الاتفاق والباطن.

أس: خوان ماتا رفض عرضا ضخما من نادي الهلال السعودي https://t.co/JWld7oqFyN pic.twitter.com/ZrCsvcbzT0 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 16, 2022

ونال الهلال لقب الدوري السعودي في الموسمين الماضيين، ليرفع الزعيم رصيده إلى 17 لقبًا في المسابقة، مقابل 8 ألقاب للاتحاد، وكان آخر تتويج للعميد بلقب الدوري المحلي في موسم 2008/2009.

وفي مباراة الدور الأول بين الهلال والفتح فاز الأخير 3/2 على الزعيم في الجولة الـ14، علما أن آخر فوز للفتح على الهلال على ملعب الفتح يعود إلى ديسمبر 2012 عندما فاز الفتح 2/1 ونال اللقب في ذلك الموسم متقدما على الهلال الذي احتل المركز الثاني.