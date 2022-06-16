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رياضة

رسميا.. الفتح يعلن غياب مراد باتنا وسفيان بن دبكة عن مباراة الهلال في الدوري السعودي
تاريخ النشر: 16 يونيو 2022 19:31 GMT
تاريخ التحديث: 16 يونيو 2022 19:40 GMT

رسميا.. الفتح يعلن غياب مراد باتنا وسفيان بن دبكة عن مباراة الهلال في الدوري السعودي

أعلن نادي الفتح غياب لاعبيه المغربي مراد باتنا، والجزائري سفيان بن دبكة عن مواجهة الهلال في الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين. ومن المقرر أن يستضيف

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن نادي الفتح غياب لاعبيه المغربي مراد باتنا، والجزائري سفيان بن دبكة عن مواجهة الهلال في الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يستضيف الفتح منافسه الهلال يوم الخميس 23 يونيو في الجولة الـ29 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال الفتح في بيان على موقعه على الإنترنت: ”تلقت إدارة نادي الفتح إفادة من الجهاز الطبي للمنتخب الجزائري لكرة القدم بشأن إصابة سفيان بن دبكة بتمزق في العضلة الأمامية للفخذ الأيسر وحاجته للعلاج والتأهيل لمدة خمسة أسابيع“، ما يعني نهاية موسم اللاعب وغيابه عن آخر مباراتين للفريق في الدوري السعودي.

وأضاف الفتح: ”على ذات الصعيد كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها المحترف المغربي مراد باتنا أهمية حاجته للراحة لمدة أسبوعين، وكانت الإصابة قد عاودت اللاعب خلال المباراة الودية التي خاضها الفتح مؤخرا أمام الشباب“.

وتابع: ”من جانبه يخضع اللاعب مروان سعدان لبرنامج تأهيلي استعدادًا للعودة للتدريبات الجماعية، فيما سينضم البيروفي كريستيان كويفا لصفوف الفتح السبت المقبل بعد الفراغ من مشاركة منتخب بلاده“.

ويملك الهلال 61 نقطة من 28 مباراة وهو نفس رصيد الاتحاد مع تبقي جولتين على النهاية، علمًا بأن اللقب ينحصر بين الفريقين.

ويتفوق الهلال على الاتحاد في النتائج المباشرة بفوز الزعيم 2/1 و3/1، ما يعني أن الاتحاد بحاجة إلى تعثر الهلال للحفاظ على آماله في التتويج باللقب مع تبقي جولتين.

وسيضمن نادي الهلال التتويج بلقب الدوري السعودي للمرة الثالثة على التوالي حال الفوز على الفتح مع خسارة الاتحاد أمام الاتفاق يوم الخميس المقبل.

وسيضمن الهلال التتويج بلقب الدوري السعودي في حال فوزه على الفتح والفيصلي في آخر جولتين بغض النظر عن نتيجتي مواجهتي نادي الاتحاد أمام الاتفاق والباطن.

ونال الهلال لقب الدوري السعودي في الموسمين الماضيين، ليرفع الزعيم رصيده إلى 17 لقبًا في المسابقة، مقابل 8 ألقاب للاتحاد، وكان آخر تتويج للعميد بلقب الدوري المحلي في موسم 2008/2009.

وفي مباراة الدور الأول بين الهلال والفتح فاز الأخير 3/2 على الزعيم في الجولة الـ14، علما أن آخر فوز للفتح على الهلال على ملعب الفتح يعود إلى ديسمبر 2012 عندما فاز الفتح 2/1 ونال اللقب في ذلك الموسم متقدما على الهلال الذي احتل المركز الثاني.

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