‎‎بشكتاش يرغب في التعاقد مع مهاجم الهلال

كشفت تقارير صحفية تركية، أن إدارة نادي بشكتاش التركي مهتمة بالتعاقد مع النيجيري أوديون إيغالو مهاجم نادي الهلال السعودي.

وكتب ”ليفينت أوميت“ الإعلامي التركي أن بشكتاش يرغب في التعاقد مع المهاجم النيجيري في الموسم المقبل لتدعيم مركز الهجوم.

وسبق أن بحثت أندية موناكو الفرنسي وخيتافي الإسباني، إمكانية التعاقد مع النيجيري إيغالو خلال الصيف الجاري، بحسب تقارير صحفية.

وانضم إيغالو للهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من نادي الشباب السعودي، بعقد بلغت قيمته 25 مليون يورو لمدة موسم ونصف.

وخاض المدافع النيجيري البالغ من العمر 32 عاما، مع الشباب 32 مباراة، في مختلف البطولات، سجل خلالها 22 هدفا وصنع 4 تمريرات حاسمة.

وخاض إيغالو في الدوري السعودي خلال منافسات الموسم الحالي 29 مباراة، محرزا 22 هدفا، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ويتصدر إيغالو هدافي الموسم الجاري من مسابقة دوري كأس المحترفين بـ22 هدفًا منذ انضمامه للهلال.

ومن غير المتوقع أن يوافق الهلال على رحيل مهاجمه الأبرز خلال الموسم الماضي.

ولعب أوديون لعدة أندية، منها: لين، غرناطة، واتفورد، تشانغتشون ياتاي، شنغهاي الصيني، وآخرها مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 61 نقطة بالتساوي مع الاتحاد، وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثالث.