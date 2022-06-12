رغم اهتمام النصر السعودي.. فيدال يقترب من الريان القطري

أشارت تقارير صحفية تشيلية وإيطالية إلى أن أرتورو فيدال تلقى عرضا سخيا من الريان القطري يفوق ما قدمه له فلامنغو البرازيلي، رغم أن لاعب وسط برشلونة السابق يظل هدفا للنصر السعودي.

وبات فيدال البالغ عمره 35 عاما خارج خطط إنتر ميلان لموسم 2022-2023 ، لكن ”النيرازوري“ ينتظر العرض الذي قدمه الريان من قطر الذي بلغ 8.5 مليون يورو في الموسم مقابل 3.5 مليون يورو في الموسم من فلامنغو لكن النصر لم يتقدم رسميا بعرضه بعد.

وقالت صحيفة “ La Tercera“ التشيلية إن النادي الإيطالي يمر بمشاكل مالية ويسعى لتسريع رحيل لاعب خط الوسط التشيلي، حيث سيتعين عليهم دفع 8.5 مليون من آخر عام له من العقد و 4 أخرى مقابل قيمة الشرط الجزائي في العقد.

ومع ذلك ، وفقًا لصحيفة ”لا غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية يتوقع إنتر أن يتخلى لاعب خط الوسط التشيلي عن المبلغ المقابل لعامه الأخير من العقد ويخفض مطالباته بالشرط الجزائي مقابل الرحيل.

ويجب أن نتذكر أن فيدال يتفاوض حاليا بشأن انتقاله لفلامنغو، لكن عرض الريان الذي يدربه مواطنه التشيلي نيكولاس كوردوفا ويضم في صفوفه الدولي التشيلي جيمس رودريغيز أكبر من عرض فلامنغو بكثير.

وبات السباق ثنائيا بين فلامنغو والريان، لكن العرض القطري مغري حقا وسيتخذ فيدال قراره النهائي خلال الأسبوعين المقبلين.

ويرى فيدال أن هذا سيكون عقده الأخير في مسيرته لذلك يريد أن يتأكد من أنه سيحصل على مقابل مالي يكفيه ويجني منه ما يدفعه للاعتزال دون تفكير في المال.

ووفقًا لمصادر قريبة من اللاعب ، لم يعد فيدال مقتنعًا بإعطاء الأولوية للمشروع الرياضي الطموح الذي اقترحه فلامنغو. في الواقع ، سيسمح البرازيليون للتشيلي باللعب في مسابقة مرموقة مثل كأس ليبرتادوريس ، بهدف معلن هو الفوز بها ، كل ذلك في مواجهة راتب قدره 3.5 مليون دولار (+ مكافأة).

ورغم ذلك لا يمكن إغفال عرض الريان الذي بدأ مبدئيا بقيمة 5 ملايين يورو لموسم واحد وبلغ 8.5 مليون يورو في موسمين ، أي 16 مليونًا في المجموع.

ولا شك أن هذا العرض لا يمكن رفضه بالنسبة لفيدال (35 عاما) نظرا لأنه سيجني أكثر مما يحصل عليه حاليا في إنتر ، وهو سيناريو لم يكن من الممكن تصوره حتى قبل 24 ساعة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يراقب فيه إنتر تطورات الموقف مع التأكد من وداع فيدال نهاية الشهر الحالي عن طريق دفع الغرامة المقررة في العقد الذي ينتهي في يونيو/حزيران 2023.

إذ أنه سيتعين على النيرازوري الدفع لفيدال مبلغ يقارب 4 ملايين يورو ، لكن الأمل في القدرة على التفاوض لتقليل هذا المبلغ مقابل السماح له بالرحيل.