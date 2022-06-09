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رياضة

المنتخب السعودي يخسر أمام فنزويلا استعدادا لكأس العالم (فيديو)
تاريخ النشر: 09 يونيو 2022 19:16 GMT
تاريخ التحديث: 09 يونيو 2022 19:45 GMT

المنتخب السعودي يخسر أمام فنزويلا استعدادا لكأس العالم (فيديو)

خسر المنتخب السعودي 0/1 أمام منافسه منتخب فنزويلا اليوم الخميس في إطار استعدادات الأخضر للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر. وجاء الهدف الوحيد في المباراة في

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

خسر المنتخب السعودي 0/1 أمام منافسه منتخب فنزويلا اليوم الخميس في إطار استعدادات الأخضر للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 37 بتوقيع ناهويل فيراريسي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا كرة صدها الحارس محمد العويس، على ملعب نويفا لا كوندومينا.

وكان المنتخب السعودي قد خسر 0/1 أيضا أمام كولومبيا وديا قبل أيام.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي وديا أيضا أمام الإكوادور وكرواتيا في سبتمبر ونوفمبر المقبلين قبل خوض منافسات كأس العالم.

وضمن المنتخب السعودي مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، بعدما تصدر الأخضر ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وحصد الأخضر السعودي 23 نقطة من 10 مباريات، حيث حقق الفوز 7 مرات، وتعادل مرتين، وخسر مرة واحدة.

ومن المقرر أن يشارك المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الثالثة، حيث يستهل الأخضر مشواره في المونديال بمواجهة الأرجنتين، يوم الثلاثاء 22 نوفمبر، ثم يلاقي بولندا، يوم السبت 26 نوفمبر، على أن يواجه المكسيك يوم 30 نوفمبر.

وهذه سادس مشاركة للمنتخب السعودي في كأس العالم، حيث سبق أن شارك الأخضر في نسخ 1994 و1998 و2002 و2006 و2018.

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