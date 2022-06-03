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رياضة

ESPN: أبيل فيريرا يرفض عرضا ضخما من ناد سعودي
تاريخ النشر: 03 يونيو 2022 13:22 GMT
تاريخ التحديث: 03 يونيو 2022 14:30 GMT

ESPN: أبيل فيريرا يرفض عرضا ضخما من ناد سعودي

على مستوى الألقاب نال فيريرا مع بالميراس لقبين في كأس ليبرتادوريس، ولقبا في كأس البرازيل و ولقبا في كوبا سودا أمريكانا.

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المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية برازيلية أن المدرب البرتغالي أبيل فيريرا مدرب نادى بالميراس البرازيلي رفض عرضا ضخما من أحد أندية الدوري السعودي.

ووفقا لشبكة ”ESPN“ فإن المدرب البرتغالي رفض عرضا قدر بـ10 ملايين دولار سنويا للمدرب والطاقم الخاص به كما يسعى أيضا ليون الفرنسي لضمه.

الجدير بالذكر أن النادي السعودي الذي يبحث عن مدير فني في الوقت الحالي هو النصر حيث ينتهي عقد مدربه الأرجنتيني ميغيل روسو.

وسبق للمدرب البرتغالي فيريرا البالغ من العمر 43 عاما تدريب عدة أندية مثل سبورتينغ لشبونة للدرجة الثانية، وسبورتينغ براغا، وباوك سالونيكا.

ووفقًا للتقرير أيضًا فإن فيريرا لا يرى أي جدوى من توقيعه على تمديد العقد مع بالميراس حيث ينتهي في ديسمبر المقبل، وأكد أن المال ليس عاملا حاسما في اختيار وجهة جديدة.

ويتولى فيريرا تدريب بالميراس منذ نوفمبر 2020 وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن المدرب الشاب قاد الفريق في 135 مباراة، حقق خلالها الفوز 79 مرة، وتعادل 25 مرة، وتعرض لـ13 خسارة.

وعلى مستوى الألقاب نال فيريرا مع بالميراس لقبين في كأس ليبرتادوريس، ولقبا في كأس البرازيل و ولقبا في كوبا سودا أمريكانا.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 55 نقطة، خلال 28 مباراة، محقفا 17 فوزا، 4 تعادلات و7 خسائر.

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