ESPN: أبيل فيريرا يرفض عرضا ضخما من ناد سعودي

كشفت تقارير صحفية برازيلية أن المدرب البرتغالي أبيل فيريرا مدرب نادى بالميراس البرازيلي رفض عرضا ضخما من أحد أندية الدوري السعودي.

ووفقا لشبكة ”ESPN“ فإن المدرب البرتغالي رفض عرضا قدر بـ10 ملايين دولار سنويا للمدرب والطاقم الخاص به كما يسعى أيضا ليون الفرنسي لضمه.

تطورات مفاوضات النصر مع الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا https://t.co/yGly4UNNeG pic.twitter.com/IKzcZcwTWE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 1, 2022

الجدير بالذكر أن النادي السعودي الذي يبحث عن مدير فني في الوقت الحالي هو النصر حيث ينتهي عقد مدربه الأرجنتيني ميغيل روسو.

وسبق للمدرب البرتغالي فيريرا البالغ من العمر 43 عاما تدريب عدة أندية مثل سبورتينغ لشبونة للدرجة الثانية، وسبورتينغ براغا، وباوك سالونيكا.

ووفقًا للتقرير أيضًا فإن فيريرا لا يرى أي جدوى من توقيعه على تمديد العقد مع بالميراس حيث ينتهي في ديسمبر المقبل، وأكد أن المال ليس عاملا حاسما في اختيار وجهة جديدة.

ويتولى فيريرا تدريب بالميراس منذ نوفمبر 2020 وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن المدرب الشاب قاد الفريق في 135 مباراة، حقق خلالها الفوز 79 مرة، وتعادل 25 مرة، وتعرض لـ13 خسارة.

وعلى مستوى الألقاب نال فيريرا مع بالميراس لقبين في كأس ليبرتادوريس، ولقبا في كأس البرازيل و ولقبا في كوبا سودا أمريكانا.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 55 نقطة، خلال 28 مباراة، محقفا 17 فوزا، 4 تعادلات و7 خسائر.