نادي النصر السعودي يقدم عرضًا مغريًا للمدرب فافر

قالت صحيفة ”بيلد“ الألمانية إن لوسيان فافر المدير الفني السابق لبروسيا دورتموند كان قريبًا من تدريب بروسيا مونشنغلادباخ، لكن دخول النصر السعودي في مفاوضات مع المدرب البالغ من العمر 64 عامًا تسبب بعدم حسم الاتفاق بين الطرفين.

وكان من المقرر أن يقدم مونشنغلادباخ مدربه الجديد فافر، يوم الأحد الماضي، لكن لم يتم ذلك حتى الآن بسبب دخول ”العالمي“ في مفاوضتات مع المدرب المخضرم.

وقالت ”بيلد“ إن فافر يملك عرضًا مغريًا من النصر سيحصل بموجبه المدير الفني السويسري على حوالي 5 ملايين يورو في الموسم الواحد، وهذا مبلغ أعلى بكثير مما سيحصل عليه في جلادباخ.

ولا يزال ”فافر“ يفكر في العرض السعودي، وقد يقبله بالفعل ليرحل لتدريب ”العالمي“ بداية من الموسم المقبل على حساب العودة للبوندسليغا.

ويقال إن جلادباخ قد قرر بالفعل تعيين فافر كمدير فني ليخلف آدي هوتر، خاصة أنه دون عمل بعد مغادرته بروسيا دورتموند، في ديسمبر/كانون الأول 2020.

وأعلن النصر تعاقده مع الأرجنتيني ميغل أنخيل روسو مدرب بوكا جونيورز السابق، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حتى نهاية الموسم الحالي خلفًا للبرتغالي بيدرو إيمانويل.

وحقق روسو (65 عامًا) لقب الدوري الأرجنتيني مع بوكا في 2020 بجانب كأس ليبرتادوريس في 2007، وكأس الدوري (كأس مارادونا) في 2020.

كما توج بالدوري الأرجنتيني مع فيليز سارسفيلد في 2005، وبالدوري الكولومبي مع ميوناريوس في 2017.

وأنهى النصر تعاقده مع بيدرو، مدرب بورتو السابق، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين كان الفريق في المركز التاسع بعد 9 جولات بالدوري بينما يحتل الفريق حاليًا المركز الثالث برصيد 54 نقطة متأخرًا بفارق 7 نقاط عن الاتحاد المتصدر قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.

وروسو هو رابع مدرب للنصر هذا الموسم بعد البرازيلي مانو مينيزيس، وبيدرو، والمدرب المؤقت مارسيلو سالازار.

ويخوض النصر مباراة قمة، الليلة، على أرضه أمام الأهلي في الجولة الـ 28 للمسابقة، لكنه فقد عمليًا فرصة المنافسة على لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.