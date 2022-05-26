تقرير: الهلال السعودي يطلب رسميا ضم الجزائري إسلام سليماني

كشفت تقارير صحفية سعودية عن قيام إدارة نادي الهلال بتقديم عرض رسمي لضم الجزائري إسلام سليماني لاعب نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وقالت صحيفة ”الوئام“ السعودية إن إدارة الهلال أكدت تمسكها بضم اللاعب خلال الموسم المقبل، إذ يرغب في الرحيل عن ناديه سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وترى إدارة الهلال أن سليماني سيكون مكسبا كبيرا للفريق في حال إتمام الصفقة؛ لِما يتمتع به من مهارات وإمكانيات عالية داخل الملعب.

وكانت ذكرت صحيفة ”fennecfootball“ الجزائرية أن المدرب الفني للنادي البرتغالي روبن أموريم، صرح بأن اللاعب الجزائري لم يعد في خططه هذا الموسم، كما قال إن سليماني موضوع مغلق تماما بالنسبة له، وسيقوم بمناقشة هذا الأمر مع الإدارة.

وانضم سليماني لنادى سبورتينغ لشبونة في يناير الماضي، بعد انفصاله عن أولمبيك ليون الذي انتقل إليه في 2019 قادما من ليستر سيتي الإنجليزي.

ويلعب إسلام الجزائري، البالغ من العمر 33 عاما، في مركز الهجوم، وشارك مع نادى ليون في 37 مباراة سجل خلالها 8 أهداف.

وسبق للمهاجم الجزائري اللعب لعدة أندية مثل: شبيبة الشراقة، شباب بلوزداد، ليستر سيتي، نيوكاسل يونايتد (إعارة)، فنربخشة (إعارة)، وموناكو (إعارة).

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 58 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر، بينما يأتي النصر في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.