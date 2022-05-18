كل ما تريد معرفته عن موقف ألميريا قبل العودة المنتظرة إلى الدوري الإسباني

مع اقتراب دوري الدرجة الثانية الإسباني من نهايته، وقبل جولتين تتنافس 3 أندية على مقعدين للصعود لدوري الدرجة الأولى حيث يحتل نادي ألميريا المركز الأول برصيد 79 نقطة وإيبار المركز الثاني برصيد 77 ثم بلد الوليد برصيد 75 نقطة .

ويصعد صاحبا المركز الأول والثاني مباشرة لدوري الدرجة الأولى الإسباني فيما تلعب الأندية المحتلة للمراكز الثالث والرابع والخامس والسادس ملحقا للصعود من نصف النهائي ونهائي لتحديد الفريق الثالث الصاعد.

وبعد 40 جولة يحتل ألميريا الذي يملكه تركي آل الشيخ المركز الأول برصيد 79 نقطة حقق خلالها 24 انتصارا و7 تعادلات و9 هزائم سجل خلالها 65 هدفا وتلقى 32 هدفا وتمكن الفريق من التفوق طيلة الموسم والتنافس بقوة على المراكز الأولى رغم بعض فترات التراجع لكنه ظل دائما منافسا قويا على الصعود لدوري الدرجة الأولى.

ويحتاج ألميريا نقطتين من لقاءيه القادمين أمام الكاركون وليغانيس للصعود حيث يتفوق بفارق المواجهات المباشرة على صاحب المركز الثالث بلد الوليد والذي يملك الظاهرة البرازيلي رونالدو.

ويستضيف ألميريا السبت القادم الكاركون الذي يقبع في المركز الأخير والذي تأكد نزوله لدوري الدرجة الثالثة الإسباني في لقاء مصيري يمنحه الفوز خلاله العودة لدوري الدرجة الأولى والذي غادره نهاية موسم 2014-2015 وكان لقاء الذهاب انتهى لفائدة ألميريا بنتيجة 4-0.

السحر والسرعة = صديق ✨ pic.twitter.com/GzephJHstw — نادي ألميريا (@UDAlmeria_Arab) May 12, 2022

ويجرى اللقاء في ملعب البحر الأبيض المتوسط في ألميريا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت إسبانيا، الحادية عشر مساء، بتوقيت السعودية وتنقله قنوات موفيتسار الإسبانية الخاصة ببث مباريات الدوري الإسباني.

وطوال تاريخه البالغ 32 عاما، لعب ألميريا في دوري الدرجة الأولى 6 مواسم كان أفضلها موسم 2007-2008 حيث حل ثامنا وحقق أفضل نقاطه 52 نقطة ويعتبر المهاجم الإسباني ألفارو نيغريدو لاعب قادش الحالي أفضل هداف للفريق في دوري الدرجة الأولى برصيد 32 هدفا.

وفي الموسم الحالي يعتبر النيجيري عمر صادق أفضل لاعبي ألميريا وهدافه في دوري الدرجة الثانية برصيد 17 هدفا ثم البلجيكي لارجي رامازاني برصيد 8 أهداف ويعتبر حارس الفريق الإسباني فيرناندو مارتينيز أفضل حارس في دوري الدرجة الثانية بمعدل 0،77 هدف في اللقاء وشارك في 39 لقاء تلقى 30 هدفا.