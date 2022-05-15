مباراة الهلال ضد الاتحاد.. إدارة "العميد" تطالب بتغيير الحكم البرازيلي بعد تأجيل الكلاسيكو

كشف الإعلامي عدنان جستنيه، والمقرب من نادي الاتحاد السعودي، أن إدارة الأخير طلبت في خطاب رسمي وجّهته لاتحاد الكرة السعودي، باعتراضها على تولي حَكم برازيلي إدارة مواجهة الكلاسيكو ضد الهلال، التي تقام ضمن الجولة الـ27 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح جستنيه، أن إدارة الاتحاد شددت على مطالبتها بحكام غير برازيليين أو الاستعانة بحكم محلي للمواجهة المقبلة المهمة.

وأسندت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إدارة مباراة الاتحاد والهلال، تحكيميًا، إلى البرازيلي ويلتون سامبايو؛ ما لم يلق إعجاب قطاع واسع من جماهير الشارع الرياضي السعودي.

🗣 عدنان جستنيه – جدة: خبر حصري للحصاد ..

إدارة نادي الاتحاد توجه خطاب للاتحاد السعودي مقدمة اعتراضها على تولي حكم برازيلي إدارة الكلاسيكو وتؤكد مطالبتها بحكام غير برازيليين أو حكم محلي

الحصاد الرياضي …

@Adnan_Jas pic.twitter.com/x4ECAhVV1A — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 14, 2022

وقررت لجنة المسابقات بالدوري السعودي تعديل مواعيد الجولات من الـ27 إلى الـ30، بعد تأجيلها حدادا على رحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

وأصبح الموعد الجديد لمباراة الهلال والاتحاد هو مساء يوم الاثنين الموافق الـ23 من مايو 2022.

ومن المقرر أن تختتم منافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، بمباريات الجولة الأخيرة يوم الـ23 من يونيو.

ويحتل نادي الاتحاد حاليا صدارة جدول الترتيب برصيد 61 نقطة، متفوقا بفارق تسع نقاط على الهلال، صاحب الوصافة، لكن للأخير مباراة مؤجلة.

وكان الإعلامي الرياضي هتان النجار حذر من هذا الحكم، مؤكدًا أنه لا يليق بمباراة بحجم هذا الكلاسيكو، خاصة وأن النتيجة ستكون مؤثرة على حسم بطل الموسم.

وكتب النجار، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”بعد بحث في الساعات الماضية وجدت أن الحكم البرازيلي سامبايو المرشح للكلاسيكو السعودي الهام بين الاتحاد والهلال أقل بكثير من المباراة وأهميتها“.

وأضاف ”أتمنى من اتحاد الكرة إعادة النظر وإسناد المهمة للحكم الروماني (النخبة) المرشح لمباراة الباطن والتعاون ليحكم لقاء الكلاسيكو. اللقاء لا يحتمل“.

بعد بحث ف الساعات الماضية وجدت ان الحكم البرازيلي سامبايو المرشح للكلاسيكو السعودي الهام بين الاتحاد والهلال اقل بكثير من المباراة واهميتها.. اتمنى من @saudiFF اعادة النظر واسناد المهمة للحكم الروماني (النخبة) المرشح لمباراة الباطن والتعاون ليحكم لقاء الكلاسيكو.

اللقاء لا يحتمل. pic.twitter.com/Z0LuWvyfpB — هتان النجار (@Hattan_Alnajjar) May 10, 2022

كما تداول العديد من جمهور نادي الاتحاد مواقف سابقة للحكم أدت لانتقادات شديدة له في بلاده، وكان أبرزها من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حيث يوجد تصريحات سابقة له ضد هذا الحكم الذي أدار 5 مباريات سابقة، كان طرفها المنتخب الأرجنتيني، آخرها كان في الـ15 من أكتوبر 2021، عندما فاز رفاق المدرب ليونيل سكالوني على منتخب بيرو (1-0).

وقال الحكم الدولي السابق سمير عثمان تعليقا على طلب الاتحاد ”من حق الاتحاد أن يطلب التغيير ومن أي قارة ولا يحدد الدولة“.

المستشار التحكيمي- سمير عثمان: الان المطلوب من لجنة الحكام توفير 48 حكم للجولات المتبقية وعليه يجب القيام بالاتصالات من الان .. من حق #الاتحاد أن يحدد قارة الحكم الأجنبي اشترك الآن وتابع على ⁦#ShahidVIP⁩

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⁧#أكشن_مع_وليد⁩

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⁧#شاهد pic.twitter.com/RPTrIsBW0V — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 14, 2022

وربما يحسم الاتحاد مسألة التتويج باللقب حال فوزه على الهلال في المباراة المقبلة بينهما بفارق هدفين أو أكثر، ليتفوق في المواجهات المباشرة مع تبقي 3 جولات ووصول النقاط بينهما إلى 9.

يذكر أن الاتحاد لم يتوج باللقب المحلي منذ موسم 2008-2009، فيما احتكر الهلال اللقب في آخر موسمين.