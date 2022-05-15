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رياضة

مباراة الهلال ضد الاتحاد.. إدارة "العميد" تطالب بتغيير الحكم البرازيلي بعد تأجيل الكلاسيكو
تاريخ النشر: 15 مايو 2022 7:10 GMT
تاريخ التحديث: 15 مايو 2022 8:40 GMT

مباراة الهلال ضد الاتحاد.. إدارة "العميد" تطالب بتغيير الحكم البرازيلي بعد تأجيل الكلاسيكو

كشف الإعلامي عدنان جستنيه، والمقرب من نادي الاتحاد السعودي، أن إدارة الأخير طلبت في خطاب رسمي وجّهته لاتحاد الكرة السعودي، باعتراضها على تولي حَكم برازيلي إدارة

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشف الإعلامي عدنان جستنيه، والمقرب من نادي الاتحاد السعودي، أن إدارة الأخير طلبت في خطاب رسمي وجّهته لاتحاد الكرة السعودي، باعتراضها على تولي حَكم برازيلي إدارة مواجهة الكلاسيكو ضد الهلال، التي تقام ضمن الجولة الـ27 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح جستنيه، أن إدارة الاتحاد شددت على مطالبتها بحكام غير برازيليين أو الاستعانة بحكم محلي للمواجهة المقبلة المهمة.

وأسندت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إدارة مباراة الاتحاد والهلال، تحكيميًا، إلى البرازيلي ويلتون سامبايو؛ ما لم يلق إعجاب قطاع واسع من جماهير الشارع الرياضي السعودي.

وقررت لجنة المسابقات بالدوري السعودي تعديل مواعيد الجولات من الـ27 إلى الـ30، بعد تأجيلها حدادا على رحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

وأصبح الموعد الجديد لمباراة الهلال والاتحاد هو مساء يوم الاثنين الموافق الـ23 من مايو 2022.

ومن المقرر أن تختتم منافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، بمباريات الجولة الأخيرة يوم الـ23 من يونيو.

ويحتل نادي الاتحاد حاليا صدارة جدول الترتيب برصيد 61 نقطة، متفوقا بفارق تسع نقاط على الهلال، صاحب الوصافة، لكن للأخير مباراة مؤجلة.

وكان الإعلامي الرياضي هتان النجار حذر من هذا الحكم، مؤكدًا أنه لا يليق بمباراة بحجم هذا الكلاسيكو، خاصة وأن النتيجة ستكون مؤثرة على حسم بطل الموسم.

وكتب النجار، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”بعد بحث في الساعات الماضية وجدت أن الحكم البرازيلي سامبايو المرشح للكلاسيكو السعودي الهام بين الاتحاد والهلال أقل بكثير من المباراة وأهميتها“.

وأضاف ”أتمنى من اتحاد الكرة إعادة النظر وإسناد المهمة للحكم الروماني (النخبة) المرشح لمباراة الباطن والتعاون ليحكم لقاء الكلاسيكو. اللقاء لا يحتمل“.

كما تداول العديد من جمهور نادي الاتحاد مواقف سابقة للحكم أدت لانتقادات شديدة له في بلاده، وكان أبرزها من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حيث يوجد تصريحات سابقة له ضد هذا الحكم الذي أدار 5 مباريات سابقة، كان طرفها المنتخب الأرجنتيني، آخرها كان في الـ15 من أكتوبر 2021، عندما فاز رفاق المدرب ليونيل سكالوني على منتخب بيرو (1-0).

وقال الحكم الدولي السابق سمير عثمان تعليقا على طلب الاتحاد ”من حق الاتحاد أن يطلب التغيير ومن أي قارة ولا يحدد الدولة“.

وربما يحسم الاتحاد مسألة التتويج باللقب حال فوزه على الهلال في المباراة المقبلة بينهما بفارق هدفين أو أكثر، ليتفوق في المواجهات المباشرة مع تبقي 3 جولات ووصول النقاط بينهما إلى 9.

يذكر أن الاتحاد لم يتوج باللقب المحلي منذ موسم 2008-2009، فيما احتكر الهلال اللقب في آخر موسمين.

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