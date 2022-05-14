كوزمين كونترا مدرب نادي الاتحاد يوزع أموالا على أطفال (فيديو)

انتشر مقطع فيديو للمدرب الروماني كوزمين كونترا وهو يهدي أطفالا، أموالا، صادفوه وهو يقود سيارته.

ويظهر مقطع الفيديو كوزمين وهو يهدي الأطفال أموالا (فئة 100 ريال) وقد بدت عليهم السعادة الكبيرة، بالحصول على هدية كوزمين، وقد نادوا المدرب باسمه.

🚨 كوزمين كونترا في لقطة رائعة، يقوم بتوزيع الفلوس للأطفال. ❤️ pic.twitter.com/rzkExaCQiI — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) May 14, 2022

ويستعد كوزمين، البالغ من العمر 46 عاما، لقيادة الاتحاد أمام الهلال في قمة الجولة الـ27 من الدوري السعودي للمحترفين، يوم الإثنين.

وفي آخر 10 مباريات بين الهلال والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين، فاز الزعيم في 6 منها، وفاز العميد مرة، وتعادلا في ثلاث مواجهات.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك العميد 61 نقطة من 26 مباراة ويتقدم بـ6 نقاط عن مطارده الهلال، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

وفي آخر 4 جولات سيلعب الاتحاد أمام الهلال والطائي والاتفاق والباطن، في حين سيلعب الاتحاد أمام الهلال وأبها والفتح والفيصلي.

ونال الهلال لقب الدوري السعودي في الموسمين الماضيين، ليرفع الزعيم رصيده إلى 17 لقبا في المسابقة، مقابل 8 ألقاب للاتحاد، وكان آخر تتويج للعميد بلقب الدوري المحلي في موسم 2008/2009.