رسميا.. الصين تتخلى عن حقوق استضافة نهائيات كأس آسيا 2023

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم السبت إن الصين تخلت عن حقوق استضافة نهائيات كأس آسيا 2023 للعبة الشعبية بسبب الوضع الخاص بجائحة كوفيد-19 في أراضيها.

وكان من المقرر أن تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا في 10 مدن صينية مختلفة خلال الفترة ما بين 16 يونيو حزيران و16 يوليو تموز العام المقبل.

🚨 بيان صحفي هام بخصوص استضافة #كأس_آسيا 2023! طالع التفاصيل ⬇️https://t.co/G7MFzvFLaM — كأس آسيا (@afcasiancup_ar) May 14, 2022

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان: ”بعد مشاورات مكثفة مع الاتحاد الصيني لكرة القدم، قام الأخير بإعلام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدم قدرته على استضافة نهائيات كأس آسيا 2023“.

وأضاف: ”كان قد تم اختيار الصين من أجل استضافة نهائيات كأس آسيا 2023 يوم 5 حزيران/يونيو 2019 خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية في باريس، وكان من المقرر أن تقام البطولة في 10 مدن صينية خلال الفترة من 16 حزيران/يونيو إلى 16 تموز/يوليو 2023“.

وتابع البيان: ”وأخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي تسببت بها جائحة كوفيد-19، والتي أدت إلى تنازل الصين عن حقوق الاستضافة“.

وأتم: ”الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كان قد عمل عن قرب مع الاتحاد الصيني لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2023 في الصين، خلال فترة الاستعداد، وتم قطع خطوات مهمة، بما في ذلك إطلاق شعار البطولة والكشف العام الماضي عن استكمال أعمال البناء في ستاد شنغهاي باندونغ الجديد“.

وختم: ”سوف يواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم العمل عن قرب مع الشركاء التجاريين وكافة أطرف اللعبة من أجل تحديد الخطوات المقبلة، ويعرب الاتحاد عن امتنانه لهذه الأطراف على تفهمها ودعمها خلال هذه الفترة، وسوف يتم الإعلان في الوقت المناسب عن الخطوات المقبلة المتعلقة باستضافة نهائيات كأس آسيا 2023“.

وأقيمت آخر نسخة في كأس الأمم الآسيوية في الإمارات عام 2019، وتقام كأس آسيا كل أربعة أعوام.

وكأس آسيا 2023 هي النسخة رقم 18 من كأس آسيا، ويشارك في البطولة 24 منتخبًا بالإضافة إلى المضيف.

وضمنت 12 منتخبا التأهل إلى كأس العالم 2023 وهي السعودية والإمارات والعراق وعمان وسوريا وقطر ولبنان واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وفيتنام وإيران.

ونال منتخب قطر لقب النسخة الأخيرة، في حين نال منتخب اليابان اللقب 4 مرات (رقم قياسي)، مقابل 3 ألقاب لكل من السعودية وإيران، ولقبين لكوريا الجنوبية، ولقب لكل من قطر وأستراليا والعراق والكويت.