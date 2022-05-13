موعد مباراة الهلال والفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

استقرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين على موعد مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والفيحاء.

وأصدرت اللجنة بيانًا رسميًا قالت فيه إن المباراة ستقام، يوم الخميس المقبل، 19 مايو، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

وستكون هذه المرة السادسة التي يقام فيها نهائي كأس الملك في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، حيث أقيمت نهائيات 2014 و2015 و2016 و2017 و2018 على أرضه منذ افتتاحه في 1 مايو 2014.

يذكر أن الهلال استهل مشواره في كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز على الرائد بهدفين نظيفين، ثم كان على موعد مع ديربي الرياض ضد النصر وفاز 2-1.

وواجه الهلال في نصف النهائي الشباب، وفاز عليه 2-1 أيضًا.

أما الفيحاء في طريقه للنهائي فقد أقصى كلًا من أبها برباعيةٍ نظيفة، والباطن 2-1، والاتحاد المنافس على الدوري السعودي 1-0.

يذكر أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قررت تأجيل المباريات المتبقية في الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

وأعلنت الرابطة في بيان رسمي، تأجيل كافة مباريات الجولة الـ 27 التي تتضمن مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال.

وقالت الرابطة في بيان رسمي: ”قررت ‏رابطة دوري المحترفين للدوري السعودي تأجيل مباريات الجولة الـ 27؛ بسبب وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته.