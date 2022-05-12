النادي الأهلي السعودي يقدم عرضا للمهاجم الإيطالي بيلوتي

كشفت وسائل إعلام إيطالية، أن النادي الأهلي السعودي، يبدي اهتماما بالمهاجم الإيطالي أندريا بيلوتي لاعب نادي تورينو.

وقال الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“، إن النادي السعودي تواصل بالفعل مع النادي الإيطالي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقدمت إدارة الهلال لبيلوتي راتبا يقدر بـ 8 ملايين يورو، لضمه خلال الميركاتو الصيفي في صفقة انتقال حر حيث ينتهي عقد اللاعب مع النادي الإيطالي الصيف المقبل.

وبدأ بيلوتي مسيرته الكروية في نادي البينوليفي، الذي يلعب في الدوري الإيطالي الدرجة الثانية، ثم تم تصعيده إلى الفريق الأول العام 2012.

يلعب أندريا البالغ من العمر 28 عاما، في مركز الهجوم، وانضم لنادي تورينو الإيطالي في 2015، قادما من باليرمو الإيطالي.

ويشارك أندريا مع منتخب إيطاليا منذ 2016، حيث شارك مع الأتزوري في 42 مباراة، وأسهم في تسجيل 19 هدفا، وسجل 12 مرة وصنع 7 أهداف، وقاده للتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية يورو 2021.

وحصد بيلوتي العديد من الجوائز مثل: جائزة الكرة الفضية الإيطالية في 2016، وجائزة جوسيب بريسكو في 2017، ولاغازيتا ديلو سبورت أداء السنة في 2017.

ويعاني الأهلي ومن سوء في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي، حيث ودع جميع المنافسات والمسابقات مبكرا.

ويحتل الأهلي المركز العاشر، في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 29 نقطة من 26 مباراة، و6 انتصارات و11 تعادلا و9 هزائم، وعلى بعد 3 نقاط من مركز الهبوط.

ومع تراجع أداء المهاجم الأساسي عمر السومة، بدأ الأهلي في البحث عن عنصر فعال في خط الهجوم، ليرتبط اسمه بالمهاجم الإيطالي الذي سبق وتم ربطه بالانتقال إلى الهلال الصيف الماضي.