رسميًا.. تعيين ميسي سفيرًا للسياحة السعودية

قال أحمد الخطيب، وزير السياحة السعودي، إنه تم تنصيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي سفيرًا للسياحة السعودية.

وكتب الخطيب عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”أرحب اليوم بليونيل ميسي وأصدقائه في السعودية، لقضاء إجازة مميزة يستكشف فيها كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق“.

أرحب اليوم بليونيل #ميسي وأصدقاءه في السعودية لقضاء إجازة مميزة يستكشف بها كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق. هذه ليست زيارته الأولى للمملكة ولن تكون الأخيرة، ويسرني أن أعلن #ميسي_سفيرا_للسياحة_السعودية pic.twitter.com/E9U6WsWWQA — Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) May 9, 2022

وأضاف: ”هذه ليست زيارته الأولى للمملكة ولن تكون الأخيرة، ويسرني أن أعلن ميسي سفيرًا للسياحة السعودية“.

ووصل ميسي مدينة جدة صباح اليوم الإثنين، في زيارة لم يتم الإعلان عنها، مع مواطنه لياندرو باريديس.

وسبق أن قدم نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي وبينهم ميسي إعلانا دعائيا لموسم الرياض.

وكان من المفترض أن تقام مباراة بين باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر إلا أنه تم تأجيلها.

ويرتبط ميسي بعلاقة صداقة قوية مع تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية.

وتوج ميسي مؤخرا مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي، قبل انتهاء المسابقة بـ4 جولات، للمرة العاشرة في تاريخه، كأكثر الأندية تتويجا باللقب مع سانت إيتيان، ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب المسابقة برصيد 80 نقطة.

وأصبح ميسي أول لاعب في الدوري الفرنسي يسدد الكرة في القائم أو العارضة الخاص بالمرمى 10 مرات في موسم واحد، أكثر من أي لاعب في المسابقة منذ موسم 2006/2007، وفقًا لشبكة ”أوبتا“.

وسجل ميسي 4 أهداف مع باريس سان جيرمان وصنع 13 هدفا في أول موسم له في الدوري الفرنسي، بعد انتقاله من برشلونة الصيف الماضي في صفقة انتقال حر قادما من برشلونة.

ووقع ميسي على عقد يمتد حتى صيف 2023 مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.