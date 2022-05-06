ترتيب الدوري السعودي.. الاتحاد يسقط في فخ تعادل "درامي" أمام الفتح

خطف نادي الفتح تعادلا دراميًا من الاتحاد متصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 4/4، في مباراة مثيرة ومتقلبة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الجمعة.

بدأ الفتح مهرجان الأهداف مبكرا عبر بيتروس ماتيوس في الدقيقة التاسعة.

لكن الاتحاد رد بتسجيل هدفين متتاليين عبر رومارينيو وإيجور كورنادو في الدقيقتين 17 و20، ووسع عبد الرزاق حمد الله الفارق إلى 3-1 في الدقيقة 42.

8 أهداف في مواجهة #الفتح_الاتحاد⚽️ 📺 استمتعوا في المباراة المثيرة🔥 pic.twitter.com/2o6wwdRkus — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 6, 2022

وقلص فراس البريكان الفارق قبل نهاية الشوط الأول.

واستمر السجال في الشوط الثاني وأدرك سفيان بن دبكة التعادل لأصحاب الضيافة بعد مرور ساعة، لكن رومارينيو أعاد التقدم للاتحاد في الدقيقة 77.

ولم يصمد الاتحاد ليحسم البريكان التعادل قبل سبع دقائق من النهاية.

ويتفوق الاتحاد بفارق 12 نقطة عن الهلال أقرب منافسيه، الذي تتبقى له مباراتان، بينما يحتل الفتح المركز السابع.