تقارير: الوليد بن طلال يتكفل بدفع غرامة نادي الهلال بقضية محمد كنو

‏كشفت تقارير صحفية عن مكالمة هاتفية مهمة بين الأمير الوليد بن طلال عضو الشرف الذهبي بالهلال، وبن نافل رئيس الهلال بخصوص حل قضية اللاعب محمد كنو.

لجنة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم قررت إيقاف محمد كنو أربعة أشهر، ومنع الهلال من التعاقد مع لاعبين جدد لفترتين.

وألزمت غرفة فض المنازعات محمد كنو، ونادي الهلال، بالتضامن، دفع 27 مليون ريال كتعويض مالي لنادي النصر.

وألزمت أيضًا محمد كنو، ونادي الهلال، بسداد رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ووفقا لعيسى الروقي الصحفي بصحيفة ”الرياض“، فإن الأمير الوليد بن طلال قال إنه في حال أنه تم ثبوت عقوبة التعويض المالي على الهلال وكنو فإنه سيتكفل بكامل المبلغ، وليس إيرادات النادي.

وأضاف الوليد قائلا على لسان الروقي: ”المبلغ لن يكون من المخصص المرصود مني لنادي ‎الهلال حتى لا تتأثر مصاريف ‎الهلال الأخرى“.

عاجل : الامير الوليد بن طلال " الله يحفظه "

في مكالمة هاتفية مع أبن نافل

قال له حرفياً : في حال تم ثببت عقوبة التعويض المالي على النادي وكنو

أنا ساتكفل بكامل المبلغ وليس إيرادات النادي

والمبلغ لن يكون من المخصص المرصود مني لنادي #الهلال حتى لا تتأثر مصاريف #الهلال الأخرى — عيسى الروقي (@Issa_AlRoqi1) May 3, 2022

وأصدرت غرفة فض المنازعات قرارات دعوى إنهاء العقد من جانب واحد، وسداد تعويض مالي بين اللاعب محمد كنو ونادي النصر والأخير ضد اللاعب والهلال.

وكان محمد كنو وقع عقدا في يناير 2022، للانضمام إلى نادي النصر، بداية من الموسم الجديد، أي قبل التجديد لنادي الهلال أي بعد 24 ساعة من دخوله الفترة الحرة مع الهلال.

وقامت إدارة النصر، برئاسة مسلي آل معمر، بتصعيد قضية اللاعب السعودي، إلى لجنة الاحتراف، التي بدأت وقتها بالتحقيق مع كنو، وممثلين عن الهلال والنصر.

وطالب النصر بالحصول على مبلغ 27 مليون ريال نظير فسخ اللاعب التعاقد من طرف واحد دون سبب مشروع وتجديد عقده مع نادي الهلال.

وينتهي عقد كنو البالغ 27 عاما مع الزعيم في يونيو 2022، ليدخل رسميا الفترة الحرة والتي تمثل الأشهر الستة الأخيرة من عقده، مطلع يناير الجاري، وهو ما منحه حق التفاوض والتعاقد مع أي ناد مجانا.

ويحتل الهلال المركز الثاني، في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 49 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر، مع مباراتين مؤجلتين.