الدحيل يحقق ريمونتادا مثيرة أمام التعاون السعودي ويفوز برباعية بدوري أبطال آسيا

تأهل نادي الدحيل القطري إلى الأدوار الإقصائية بعد فوزه المثير أمام التعاون السعودي 4-3، يوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2022.

ونجح الدحيل في افتتاح التسجيل عن طريق كريم بوضياف برأسية سددها بعيدًا عن متناول الحارس معتز البقعاوي في الدقيقة العاشرة.

ولم ينتظر التعاون طويلًا لتحقيق هدف التعادل عن طريق لياندر توامبا الذي راوغ مدافع الدحيل وسدد كرة بقدمه اليمنى داخل الشباك في الدقيقة 21.

وفاجأ التعاون منافسه بتسجيله هدف التقدم الثاني بعد هدفه الأول بأربع دقائق فقط، عن طريق حسن العامري الذي سدد كرة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى العليا لمرمى الحارس صلاح زكريا في الدقيقة.

ونجح توامبا بتسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 36 بعد أن توغل من الجهة اليمنى، وراوغ مدافع الدحيل محمد علي، قبل أن يسدد بقدمه اليسرى في الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني نجح الفريق القطري بتقليص الفارق بتسجيله الهدف الثاني عن طريق البرازيلي جونيور في الدقيقة 58.

وجاء الفرج للفريق القطري في الدقيقة 84 بعد احتساب ركلة جزاء انبرى لتنفيذها جونيور الذي سددها بنجاح محرزًا التعادل والهدف الثاني له والثالث لفريقه (84).

ومن ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها جونيور وسط منطقة الجزاء ارتقى لها أولونغا قبل أن تصل إلى المُعز علي الذي أسكنها بدوره برأسه داخل الشباك محزرًا هدف التقدم الرابع لفريقه في اللحظات الأخيرة (87).

التعاون 3 الدحيل 1 لياندري توامبا يسجل ثالث أهداف التعاون#دوري_ابطال_اسيا #التعاون_الدحيل pic.twitter.com/xHUinvi6pM — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 22, 2022

وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة، يوم الثلاثاء، حيث يلتقي سيباهان مع باختاكور، والتعاون مع الدحيل.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، يوم الجمعة، أيضًا فوز سيباهان الإيراني على باختاكور الأوزبكي 2-1 على نفس الملعب.

وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة الرابعة:

وبهذا الفوز حافظ الدحيل على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من 5 مباريات، مقابل 7 نقاط لكل من التعاون وسيباهان، و3 لباختاكور، حيث ضمن الدحيل الفوز بصدارة المجموعة والتأهل إلى دور الـ16.

وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة، يوم الثلاثاء، حيث يلتقي سيباهان مع باختاكور، والتعاون مع الدحيل.

ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 3 أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات الغرب.