الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الهلال واستقلول في دوري أبطال آسيا

يستضيف ملعب (الأمير فيصل بن فهد) بالعاصمة السعودية الرياض مساء اليوم الثلاثاء المواجهة التي تجمع بين الهلال السعودي ضد استقلول دوشنبه بطل طاجيكستان في الجولة الخامسة من عمر المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتقام أيضاً في نفس المجموعة مواجهة عربية خالصة تجمع بين الريان القطري والشارقة الإماراتي.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الهلال ضد استقلول دوشنبه في دوري أبطال آسيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الحادية عشرة والربع مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC 7 بصوت المعلق عبد الله الحربي وقناة بي إن سبورتس AFC بصوت المعلق أحمد البلوشي وقناة الكأس 6 بصوت المعلق خليل البلوشي.

وتذاع أيضاً عبر قناة أبوظبي الرياضية آسيا 1 بصوت المعلق عامر عبد الله وقناة دبي الرياضية آسيا 1 بصوت المعلق أحمد الشحي.

ترتيب المجموعة

يتصدر الهلال ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة وخلفه الشارقة والريان برصيد 4 نقاط لكل منهما ثم فريق استقلول بلا نقاط.

ويصعد الهلال بشكل رسمي إلى دور الستة عشر بالبطولة حال فوزه على استقلول وتعادل الريان مع الشارقة فالفارق يتسع وقتها بين الهلال المتصدر برصيد 12 نقطة والريان والشارقة إلى 7 نقاط قبل جولتين من النهاية ليضمن الهلال التأهل والصدارة.

الهلال.. وتعزيز العلامة الكاملة

يسعى الهلال لتعزيز العلامة الكاملة وتحقيق الفوز الرابع على التوالي في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال وقطع خطوة جديدة من أجل التأهل وربما ينتهي الأمر بالصعود الرسمي.

وقال الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه يدخل المباراة بروح معنوية مرتفعة ويبحث عن تقديم مباراة هجومية وتحقيق الفوز.

وأشار إلى أن إهدار بعض الفرص في لقاء الجولة الثالثة أمام استقلال دوشنبه سببه عدم التركيز ولكن الأمر لن يتكرر فالفريق يدخل لقاء الجولة الرابعة وأعصابه هادئة.

ويعتمد الهلال على تشكيلته التي تضم حارس المرمى عبد الله المعيوف وأمامه رباعي خط الدفاع علي آل بليهي ومحمد جحفلي أو جانج هيون سو ومحمد البريك وياسر الشهراني.

ويقود خط الوسط سليمان الفرج وبجواره جوستافو كويلار ومحمد كنو مع ثلاثي الهجوم سالم الدوسري وماتياس بيريرا وأوديون إيجالو.

استقلول.. والبحث عن نتيجة إيجابية

يأمل استقلول دوشنبه تحقيق نتيجة إيجابية وحصد النقطة الأولى على أقل تقدير بمرحلة المجموعات في دوري الأبطال.

وقال مبين أرجاشيف المدير الفني لفريق استقلول الطاجيكي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن لقاء الهلال سيكون الفرصة الأخيرة بالنسبة له أمام فريق قوي وحامل اللقب والمرشح الأول للتتويج.

وأشار إلى أن فريقه سيلعب بأسلوب وإيقاع هجومي رغم تميزه دفاعيا موضحا أن هذه المواجهة هي الفرصة الأخيرة لحصد نتيجة إيجابية في هذه المجموعة.

ويعتمد استقلول على تشكيلته التي تضم حارس المرمى رستم ياتيموف وأمامه ثلاثي الدفاع نيكيتا تشيشيرين وفلاديسلاف كوزمينين وإسكندر دزهاليلوف.

ويضم خط الوسط نور الدين دافرونوف وشاكروم سوليمانوف ومخمد إيساييف وشيرفوني ماباتشويف ومحمدجوني حسن مع ثنائي الهجوم إريك بوكوم ومانشوكور دزهاليلوف.

وقال عمرو أنور مدرب الاتحاد السعودي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن الهلال يسير بخطى ثابتة مع رامون دياز ووصل لمستويات طيبة تبشره بالحفاظ على لقب البطولة الآسيوية إذا استمر على النهج ذاته.

وأشار إلى أن دياز يسعى لحسم التأهل الرسمي ويتبع سياسة التدوير لإراحة بعض اللاعبين ومنح الفرصة للبدلاء في آخر جولتين.