دوري أبطال آسيا.. الشباب السعودي يخطف التعادل من القوة الجوية العراقي في اللحظات الأخيرة

تعادل نادي القوة الجوية مع الشباب السعودي 1-1، يوم الخميس، على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2022.

وبدأ القوة الجوية تدريجياً بدخول أجواء المباراة، وحاول لاعبو الفريق الاستحواذ أكثر على الكرة ومحاولة تدويرها، لكن أولى المحاولات على المرمى جاءت للشباب عبر تسديدة نواف العابد من ركلة حرة مباشرة، والتي سيطر عليها الحارس العراقي محمد صالح.

ثم ضاعت فرصة ثانية للشباب عن طريق تركي العمار الذي راوغ مدافعين داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد محاولة أبعدها حارس القوة الجوية بقدمه.

وكانت أول تسديدة للقوة الجوية في الدقيقة 35 عندما انطلق شريف عبد الكاظم في الجهة اليسرى وسدد محاولة ذهبت مباشرة في أحضان الحارس فواز القرني، لتمر الدقائق المتبقية من الشوط الأول دون تغيير على النتيجة.

وخطف الفريق العراقي هدف التقدم عند الدقيقة 68 إثر ركلة حرة مباشرة من الجهة اليمنى نفذها ضرغام إسماعيل أمام المرمى، وارتقى لها رودريك ميلر ليحولها برأسه في الشباك.

وواصل لاعبو الشباب السعي للتعديل، ليسجلوا هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، عبر تسديدة حسين القرني من خارج منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، يوم الخميس أيضاً، فوز الجزيرة الإماراتي على مومباي سيتي الهندي 1-0 على ستاد الملك فهد الدولي.

وفيما يلي ترتيب المجموعة الثانية:

حافظ الشباب على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط للشباب، و3 لكل من الجزيرة ومومباي.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم الاثنين، حيث يلتقي الشباب مع القوة الجوية، ومومباي سيتي مع الجزيرة.

ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات الغرب.