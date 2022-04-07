تفاعل كبير مع تقليد خالد الفراج لتركي العجمة (فيديو)

أثار الممثل الكوميدي السعودي خالد الفراج ردود فعل واسعة بعد حلقة يوم الأربعاء من برنامج ”ستوديو 22“ الذي تتم إذاعته على قناة mbc ومنصة شاهد، وذلك بعدما قلد الإعلامي الرياضي تركي العجمة مقدم برنامج ”كورة“ على قناة روتانا خليجية.

وخلال حلقة الأربعاء قلد الفراج المذيع السعودي العجمة من خلال تقديمه برنامجا بعنوان ”كورة نفقع كورة“ بنفس أسلوب وملامح العجمة وطريقة كلامه وطرحه للأسئلة.

وفي بداية الحلقة سأل أحد الضيوف عن سبب طول اسم البرنامج ليرد الفراج بطريقة العجمة ”أنا في رأيي الشخصي بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة الأوليمبية لا تستطيع أن تغير أو تتدخل في اسم البرنامج“.

وحرض الفراج على استخدام نفس طريقة وكلمات العجمة مثل ”برأيي الشخصي“ وكذلك حركات يده وتعبيرات وجهه مما أثار الكثير من ردود الفعل الإيجابية عن طريقة أدائه.

وقال أحد المتابعين عبر حسابه على تويتر تحت اسم “ ᴀнмαɒ.10″ : ”خالد الفراج مجرم في التقليد“، وقال حساب ”يـوىىىف“ على تويتر في تعليقه على حلقة العجمة ”تقريباً هذا أفضل سكيتش من سنين في التقليد، خالد الفراج أبدع بشكل مو طبيعي“.

وقال حساب محمد الهلالي على تويتر “ صدق تركي العجمة، نصف وقت برنامجه أنا من رأيي أنا أرى. وخالد الفراج أبدع في تقليده مجنوووووووووون“.

ويتناول برنامج ”ستوديو 22“ مواقف مضحكة، من غيرة ومنافسة، صداقة ومشاركة، استغلال وحب، خيبات وأفراح.. تجتمع جميعها في مكان واحد في يوميات موظفي قناة تلفزيونية مع مديرهم الجديد (حبيب الحبيب) في الموسم الثاني من البرنامج ، بعد أن تمكنت القناة من تجاوز الأزمة المالية وبدأت بتحقيق النجاح والشهرة.

والبرنامج من بطولة كل من حبيب الحبيب وماجد مطرب وعبد العزيز النصار وخالد المظفر وخالد الفراج وهبة حسين وتغريد الهويش والعنود سعود وريم عبدالله كضيفة على الحلقات ومن إخراج محمد دحام الشمري وإشراف خلف الحربي.