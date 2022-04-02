ستيفانو دومينيكالي رئيس فورمولا 1 يتمسك بإقامة سباق السعودية في المستقبل

قال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات لرويترز إن جائزة السعودية الكبرى ستستمر في الجدول رغم الهجوم على منشأة نفطية قرب الحلبة في السباق الماضي.

وأثارت هجمات جماعة الحوثي اليمنية على منشآت طاقة سعودية الشكوك حول سباق جدة يوم الأحد الماضي لكنه أقيم بعد مناقشات بين إدارة فورمولا 1 والسائقين وموافقة جماعية عقب تأكيدات من السلطات السعودية بتوفير الأمان.

وعن إمكانية عودة السباق إلى السعودية في نسخة ثالثة بالعام المقبل رد دومينيكالي: ”نعم، إنه جزء من الجدول“ مشيرا إلى أن إدارة الرياضة اتخذت القرار بالتنسيق مع السائقين وجهات أخرى“.

وأضاف ”يتعلق جزء من عملنا بالحديث مع كل المساهمين والشفافية مهمة بالتأكيد خلال حوار مفتوح لكن فيما يتعلق بمسؤولية تسويق العمل فهذه تخص مؤسستي“.

ووقعت السعودية على اتفاق لاستضافة السباق خلال 15 عاما.

وتعكس جائزة السعودية الكبرى أيضا زيادة تأثير الرياضة إذ ترعى شركة النفط العملاقة أرامكو المملوكة للدولة فورمولا 1 وتشترك في ملكية فريق أستون مارتن.

وأوضح دومينيكالي أن فورمولا 1 تتعامل كقوة مؤثرة في تغيير المنطقة.

وتابع ”نتحدث دائما عن دور فورمولا 1 في تسليط الضوء على الإيجابيات“.

وأردف ”إذا شاهدتم سباق الأسبوع الماضي يمكنكم فهم ما أعنيه. الجيل الأصغر وحضور السيدات والأطفال. لا تنسوا أن هذا لم يكن ممكنا قبل سنوات قليلة“.