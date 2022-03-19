نادي ‎الاتحاد السعودي يعرض على عبدالرحمن العبود تمديد عقده حتى 2025

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي ‎الاتحاد السعودي أن النادي عرض على لاعب خط وسط فريق الاتحاد عبدالرحمن العبود تمديد عقده.

وبحسب تلك المصادر فإن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي عرضت تمديد عقد العبود البالغ من العمر 26 عاما، حتى 2025.

وبدأ العبود مسيرته الكروية مع الاتفاق حتى أعاره الاتفاق إلى نادي العروبة في عام 2016 لمدة 6 أشهر وعاد بعدها إلى الاتفاق لينتقل لنادي الاتحاد في 2019.

وحقق العبود مع نادي الاتفاق بطولة تبوك الدولية في 2017، كما يشارك مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم منذ عام 2018.

والشهر الماضي نفى عبدالرحمن العبود، لاعب الاتحاد، ما تردد بخصوص رحيله عن فريقه، مع نهاية الموسم الجاري.

وكانت تقارير صحفية سعودية قد أشارت إلى وجود نية لدى عبدالرحمن العبود للرحيل عن الاتحاد، بعدما حذف جميع صوره بقميص فريقه على موقع ”إنستغرام“، واكتفى بوضع صورته بقميص المنتخب السعودي فقط.

ورد العبود على هذه التقارير عبر خاصية ”ستوري“ بحسابه على موقع ”إنستغرام“، قائلا: ”ظهرت كثير من الشائعات بخصوص خروجي من النادي، وكل ما تم نشره غير صحيح“.

وأضاف: ”لا يزال عقدي ساريًا مع النادي لمدة سنة قادمة، وشاكر لكم محبتكم واهتمامكم“.

وبخصوص حذف جميع صوره على إنستغرام قال: ”قمت بهذه الخطوة لإعادة ترتيب صفحتي، الآن بعد انتهاء مهمتي الوطنية تركيزي أنا وزملائي اللاعبين من أجل تحقيق بطولة الدوري هذا العام لإسعاد المدرج العظيم“.

وتغلب الاتحاد على نظيره الحزم بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 60 نقطة، من 25 مباراة، بفارق 11 نقطة عن الهلال حامل اللقب الذي قفز للمركز الثاني بعد فوزه الكبير 4-2 على الأهلي، لكنه خاض مباراتين أقل من المتصدر، ليحافظ على صدارته ترتيب المسابقة بفارق 11 نقطة أمام الهلال.

ولم تكن المهمة سهلة أمام الحزم متذيل الترتيب، وانتظر الاتحاد حتى الدقيقة الـ 66 ليفتتح التسجيل عبر مهند الشنقيطي بعد هجمة مرتدة سريعة، وضاعف المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله النتيجة بتسديدة أرضية عند حدود منطقة الجزاء قبل النهاية بأربع دقائق (86) ثم أكمل الثلاثية بركلة مزدوجة خلفية رائعة في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.