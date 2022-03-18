مباراة الاتحاد والحزم.. عبدالرزاق حمدالله يسجل من خلفية مزدوجة على غرار كريستيانو رونالدو (فيديو)

أحرز المغربي عبدالرزاق حمدالله هدفًا رائعًا في شباك الحزم، خلال مباراة الفريقين بالدوري السعودي، على غرار البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسجل حمدلله الهدف الثالث من خلفية مزدوجة، بطريقة كربونية لهدف كريستيانو رونالدو في مرمى يوفنتوس، عندما كان لاعبا في صفوف ريال مدريد.

على طريقة كريستيانو رونالدو .. عبدالرزاق حمدالله يسجل من خلفية مزدوجة🤩#الاتحاد_الحزم #الاتحاد pic.twitter.com/eDhE99xhMd — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 18, 2022

وقاد حمدالله الاتحاد للفوز على الحزم 3-صفر، ليقترب خطوة أخرى من استعادة لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الجمعة.

ولم تكن المهمة سهلة أمام متذيل الترتيب، فقد انتظر الاتحاد حتى الدقيقة 66 ليفتتح التسجيل عبر مهند الشنقيطي بعد هجمة مرتدة سريعة.

وضاعف المغربي حمد الله النتيجة بتسديدة منخفضة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 86، ثم أكمل الثلاثية بركلة مزدوجة رائعة في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 60 نقطة من 25 مباراة، بفارق 12 نقطة عن النصر، و13 نقطة عن الشباب أقرب منافسيه.

وتعرض الحزم للهزيمة 17، ويقبع في المركز الأخير بفارق 11 نقطة عن منطقة الأمان، مع تبقي خمس مباريات على النهاية.